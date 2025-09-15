KAKVO RAZOČARANJE: Dušan Lajović došao na čelendžer kao nosilac, a tamo...

Teniski reprezentativac Srbije Dušan Lajović nije uspeo da ostvari pobedu u prvom kolu čelendžer turnira u Austriji.

Foto: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

Iako je Srbin bio favorit protiv Frančeska Pasara na čelendžeru u Bad Valtersdorfu, izgubio je.

Šesti nosilac, a 127. teniser sveta, izgubio je od 145. sa ATP liste sa 2:1.

Posle dva sata i minut borbe, Pasaro je pobedio Lajovića sa 6:1, 5:7, 6:4.

Njegov naredni rival biće ili momak sa francuskim pasošem Luka Pavlović ili Čeh koji je prebrodio kvalifikacije, Tadeas Parulek.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja