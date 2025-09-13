Tenis

BRAVO, MOMCI: Ivan i Matej Sabanov doneli Srbiji opstanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa

Časlav Vuković

13. 09. 2025. u 16:31

SRBIJA je uspela da ostane u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa, a u meču dubla Matej i Ivan Sabanov pobedili Ardu Azkaru i Ergija Kirkina sa 4:6, 6:1, 6:4.

БРАВО, МОМЦИ: Иван и Матеј Сабанов донели Србији опстанак у Светској групи Дејвис купа

Foto: AP

Protivnici "orlova" su bolje otvorili meč i dobili su prvi deo duela. Ipak, to nije pokolebalo naše tenisere koji su sjajno odigrali drugi set i došli do izjednačenja.

U trećem se vodila velika borba, viđeno je čak pet brejokva, no jedan više su napravili braća Sabanov što je bilo dovoljno za trijumf.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Srbija je sa 3:0 savladala Turski i na taj ostala deo Svetske grupe 1 Dejvis kupa.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)