BRAVO, MOMCI: Ivan i Matej Sabanov doneli Srbiji opstanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa

SRBIJA je uspela da ostane u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa, a u meču dubla Matej i Ivan Sabanov pobedili Ardu Azkaru i Ergija Kirkina sa 4:6, 6:1, 6:4.

Foto: AP

Protivnici "orlova" su bolje otvorili meč i dobili su prvi deo duela. Ipak, to nije pokolebalo naše tenisere koji su sjajno odigrali drugi set i došli do izjednačenja.

U trećem se vodila velika borba, viđeno je čak pet brejokva, no jedan više su napravili braća Sabanov što je bilo dovoljno za trijumf.

Srbija je sa 3:0 savladala Turski i na taj ostala deo Svetske grupe 1 Dejvis kupa.

