KAKVA DRAMA U NIŠU! Međedović bio na ivici poraza, a onda uspeo ono što niko nije očekivao!

HAMAD Međedović je savladao u drugom meču Dejvis kupa Jankija Erela nakon predaje Turčina pri rezultatu 3:1 u trećem setu (6:7, 7:6, 3:1). Nakon prvog dana takmičenja u Nišu Srbija ima dve pobede, rival je bez trijumfa.

Foto: Profimedia

Pobedio je Miomir Kecmanović lagano Ergina Kirkina, a dramatičan meč potom odigrao je Međedović.

Srbin je uz dosta drame rivalu prepustio prvi set i to u taj-brejku. Iako je po svakom segmentu Hamad bio favorit to se nije videlo na terenu.

U drugom setu Hamad je uspeo da poravna rezultat i to nakon što je rival imao pet puta priliku za meč loptu.

U trećem setu Turčin se povredio pri rezultatu 3:0, tražio je medicinski tajm-aut, videlo se da se muči potom na terenu, uspeo je da osvoji jedan gem, a na kraju je predao pri rezultatu 3:1 u trećem setu.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja