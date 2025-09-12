Tenis

KAKVA DRAMA U NIŠU! Međedović bio na ivici poraza, a onda uspeo ono što niko nije očekivao!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 09. 2025. u 20:27

HAMAD Međedović je savladao u drugom meču Dejvis kupa Jankija Erela nakon predaje Turčina pri rezultatu 3:1 u trećem setu (6:7, 7:6, 3:1). Nakon prvog dana takmičenja u Nišu Srbija ima dve pobede, rival je bez trijumfa.

КАКВА ДРАМА У НИШУ! Међедовић био на ивици пораза, а онда успео оно што нико није очекивао!

Foto: Profimedia

Pobedio je Miomir Kecmanović lagano Ergina Kirkina, a dramatičan meč potom odigrao je Međedović. 

Srbin je uz dosta drame rivalu prepustio prvi set i to u taj-brejku. Iako je po svakom segmentu Hamad bio favorit to se nije videlo na terenu. 

U drugom setu Hamad je uspeo da poravna rezultat i to nakon što je rival imao pet puta priliku za meč loptu. 

U trećem setu Turčin se povredio pri rezultatu 3:0, tražio je medicinski tajm-aut, videlo se da se muči potom na terenu, uspeo je da osvoji jedan gem, a na kraju je predao pri rezultatu 3:1 u trećem setu. 

