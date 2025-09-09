SRBIJA SPREMNA ZA DEJVIS KUP IZAZOV! Troicki pomenuo Đokovića i izlaske tenisera ...

Teniska reprezentacija Srbije počela je pripreme u Nišu za meč Prve grupe Dejvis kupa protiv Turske. Konferenciju za medije pred početak susreta održao je u Nišu selektor Vikgor Troicki.

FOTO: A. Ilić

Selektor je pozvao šest igrača i prvog dana su se na treningu našli Miomir Kecmanović, Hamad Međedović, Branko Đurić, Stefan Latinović i braća Sabanov, Matej i Ivan. Dok u Nišu neće biti najboljeg srpskog tenisera svih vremena Novaka Đokovića.

- Drago mi je što smo se vratili u Niš. Imamo dobra sećanja na Niš, pobedili smo poslednja dva meča i nadam se da ćemo nastaviti tradiciju. Svi treniraju. Radujemo se mečevima. Tim je dosta podmlađen, imamo nova imena u timu. Nadamo se da će mladost doneti novu energiju i da će učiti od iskusnijih igrača, rekao je Troicki.

Posle devet godina Srbija se vratila u Niš, poslednji duel igran je sa Rusijom.

Niš mi je ostao u lepom sećanju igrali smo protiv RUsije i Švedske. Čair je uvek bio sjajan, ima sjajne navijače. Čujem da vlada veliko interesovanje za ovaj duel. Kao što sam rekao radujem se povratku. Sve je sjajno, privikavamo se na uslove, teren je sjajan, imamo dosta novih igrača koji će debitovati.

Govorio je Troicki potom o novim igračima u selekciji i razlozima zašto Novak Đoković nije u timu.

- Još uvek imamo Novaka Đokovića koji će biti u timu kad god mu to obaveze dozvoljavaju, on sada nije mogao da bude tu jer je kasno završio učešće na Ju-Es openu. Nadam se da je ovo idealna prilika da se mladi igrači dokažu. Duci se vraća iz povrede, on je takođe deo naše reprezentacije. Imamo podmlađeni tim, Kecmanović je kapiten tima. Igra zadnjih pet godina standardno u Dejvis kupu. Ima solidne rezultate, Hamad takođe, igra dobro u nacionalnom, timu to ga motiviše. Stefan Latinović igra u dublu, završio je univerzitet u Americi, potrebno je da nakon Zimonjića imamo klasičnog dublaša, servira snažno. Braća Sabanov jesu stariji, ali nisu mnogo bili u reprezentaciji, bili su u Danskoj, ali nisu debitovali. Najmlađi je Branko Đurić, računamo da će biti standardan reprezentativac, trenutno krči put ka prvih 200 na sveti. Trenira u Austriji.

Potom je govorio o Turskoj detaljnije.

- Iskreno, ne znamo previše o Turskoj. Gledali smo ih, pratili njihove rezultate u poslednjem periodu. Nisu na nivou da možemo da ih gledamo svaki dan. Kvalitet je na našoj strani, treba pokazati to na terenu, izaći i odraditi posao do kraja. U sportu se dešava sve, naravno i favoriti gube. Ovde smo da dokažemo da smo bolji i da trijumfujemo u subotu.

Potom je govorio o izlascima i disciplini među igračima.

- Nisam prestrog. Juče su momci izrazili želju da izađu na piće. Naravno da sam odobrio. Nisu dugo ostali. Ponedeljak je bio, nisam brinuo. Disciplinovani su, profesionalci. Znaju da igraju uskoro, ne branim im puno.

O igranju nekih narednih mečeva u Nišu.

- Inicijativa da dođemo u Niš je bila moja. Atmosfera je uvek sjajna ovde. Oseti se da navijaju iz srca. Drago mi je da su se dogovorili sa gradom koji nam je izašao u susret i da je hala bila slobodna. Što da ne, možda dođemo opet, ovde je sjajna hala. Kada smo izgubili protiv Amerike ja nisam bio tu, a uvek je sve bilo fenomenalno, nadam se da ćemo nastaviti pozitivan niz u Nišu.

- Publika i podrška će prijati publika. Kecmanović ima više iskustva od ostalih, sigurno je da će publika pomoći svima da budu energičniji i imaju motiv više. Kada je atmosfera dobra uvek se radujemo da se vratimo, ako prođe dobro sve naravno da ćemo se vraćati u Niš.

Veče ranije u sjajnoj atmosferi odrađeni su prvi treninzi.

Svi igrači su zdravi i očekuju da protiv Turske, a pred vernom niškom publikom pruže maksimum i obezbede plasman u februarske kvalifikacije za Svetsku grupu Dejvis kupa.

