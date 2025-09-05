Tenis

PREDSEDNIK AMERIKE NA JU-ES OPENU! Donald Tramp potvrdio dolazak na finale grend slema

Filip Milošević

05. 09. 2025. u 10:54

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp će u nedelju prisustvovati finalu Otvorenog prvenstva SAD (US Open) u tenisu, potvrdio je zvaničnik Bele kuće za list "Hil" (The Hill).

ПРЕДСЕДНИК АМЕРИКЕ НА ЈУ-ЕС ОПЕНУ! Доналд Трамп потврдио долазак на финале гренд слема

FOTO: Tanjug/AP

Kako je prvi objavio portal Semafor, Tramp će doći na stadion "Artur Eš" u Njujorku, gde će finale početi u 20 časova po srednjoevropskom vremenu.

Muško polufinale održaće se danas, gde će srpski teniser Novak Đoković igrati protiv Španca Karlosa Alkaraza, a italijanski teniser Janik Siner protiv Kanađanina Feliksa Ože-Aliasima. 

Tramp, koji je poreklom iz Njujorka, poslednji put je prisustvovao US Openu 2015. godine, dok je bio predsednički kandidat, a tada je gledao meč između Serene i Venus Vilijams u četvrtfinalu.

Od povratka u Belu kuću, Tramp je posetio više sportskih događaja, pa je tako u julu bio na FIFA Klupskom svetskom prvenstvu u Nju Džersiju i pridružio se igračima Čelsija na terenu nakon pobede.

Takođe je prisustvovao Superboulu u februaru u Nju Orleansu, gde su Filadelfija iglsi pobedili Kanzas Siti čifse, kao i UFC događaju u aprilu, gde je bio u pratnji visokih zvaničnika svoje administracije.

