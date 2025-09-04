JANIK SINER U ŠOKU! Ceo svet bruji o skandalu kakav tenis ne pamti
Branilac titule na Ju Es openu Janik Siner izjavio je danas da je posle pobede u četvrtom kolu imao neuobičajenu situaciju kada je jedan navijač pokušao da otvori njegovu torbu.
"Odmah sam proverio da li je nešto uzeo, jer u torbi nemam samo rekete. Tamo su mi i telefon i novčanik", rekao je Italijan nakon plasmana u polufinale turnira.
Incident se dogodio u ponedeljak uveče, kada je prvi teniser sveta prišao publici da podeli peškir i fotografiše se sa navijačima. Tada je jedan gledalac pokušao da otvori torbu, ali ga je obezbeđenje brzo sprečilo.
"Nikada ranije nisam imao ovakvu situaciju. Ali osećam da obezbeđenje odlično radi svoj posao, naročito na terenu. Na velikim turnirima se zaista potrude da nam obezbede sigurnost. I kada se dogodi nešto neočekivano, reaguju sjajno. Sve je u redu", poručio je Siner.
U četvrtfinalu je ubedljivo savladao sunarodnika Lorenca Muzetija 6:1, 6:4, 6:2. U polufinalu ga u petak na stadionu "Artur Eš" čeka duel sa 25. nosiocem Kanađaninom Feliksom Ože-Alijasimom.
