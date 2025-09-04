Tenis

JU-ES OPEN! Janik Siner pregazio zemljaka za polufinale

04. 09. 2025. u 08:02

Prvi reket sveta Janik Siner pobedio je sunarodnika Lorenca Muzetija sa 3:0 (6:1, 6:4, 6:2) u setovima u četvrtfinalu Ju-Es opena.

ЈУ-ЕС ОПЕН! Јаник Синер прегазио земљака за полуфинале

Foto: AP

Siner je pokazao potpunu kontrolu protiv 10. igarča sveta. Prvi i treći set je nadmoćno uzeo sa dva brejka prednosti, dok je u drugom čekao pravovremeni trenutak da oduzme servis rivalu i potvrdi brejk za 6:4.

Pre toga je Janik Siner izgubio samo jedan set na turniru, a i to zbog kratkog pada koncentracije. Sa po 3:0 je srušio Koprivu, Popirina, Bublika i sada Muzetija, dok je protiv Šapovalova morao da igra četiri seta, ali se na kraju nije mnogo pomučio da dođe do pobede.

Za mesto u finalu Janik Siner boriće se protiv Feliksa Ože-Alijasima koji je recimo u četvrtfinalu proveo duplo više vremena od njega na terenu. Kanađanin je savladao De Minora (3:1), a videćemo hoće li biti dostojan izazivač.

Kao što je poznato, s druge strane žreba je situacija mnogo "napetija" jer nas čeka duel Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

Finale je na programu u nedelju.

