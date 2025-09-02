ALKARAZ GAZI NA JU-ES OPENU: Španac ubedljivo do polufinala, čeka se Đoković

KARLOS Alkaraz nastavlja da gazi na Ju-Es openu. Španac je pobedio Jiržija Lehečku sa 6:4, 6:2, 6:4 i plasirao se u polufinale.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Španac je još jednom potvrdio da je u sjajnoj formi došao u Njujork. Protiv Čeha je napravio ukupno četiri brejka, po jedan u prvom i trećem, a dva u drugom setu.

Dominacija momka iz Mursije se ogleda u tome što rivalu nije dozvolio nijednu priliku da mu oduzme servis.

Alkaraz do sad na turniru nije izgubio nijedan set. On je redom pobeđivao Rajlija Opelku, Matiju Belućija, Lućana Darderija, Artura Rinderkneša i Jiržija Lehečku.

Trenutno drugi teniser sveta sad čeka protivnika u polufinalu Ju-Es opena. U toj fazi turnira sastaće sa boljim iz duela Novak Đoković (Srbija) - Tejlor Fric (SAD).

