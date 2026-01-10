PETERCI SPASILI SRBIJU: "Delfini" uz dosta muke savladali Holandiju na Evropskom prvenstvu (FOTO)

SRBIJA se mučila, ali je uspela posle peteraca da pobedi Holandiju sa 18:16, posle osnovnog dela bilo je 13:13 (4:5, 2:3, 3:2, 4:3) na startu Evropskog prvenstva koje se održava u Beogradu

FOTO: N. Skenderija

Sigunro je mali broj onih koji su očekivali da "delfini" imaju ovoliko problema na startu kontinentalnog takmičenja, posebno pred svojim navijačima.

Ipak, izabranici Branka Mitrovića su igrali odlično. To je najbolje bilo vidljivo tokom prvog poluvremena kad je rival naše selekcija u dva navrata imao dva gola prednosti, koliko je bilo nakon 16 minuta igre - 6:8.

Kakav otpor je pružila Holandija najbolje može da se vidi po tome da je Srbija tek u četvrtoj četvrtini povela prvi put još od uvodnog perioda kad je bilo 2:1. Tada je vođstvo od 11:10 doneo Dušan Mandić.

Imali su igrači koje trenira Uroš Stevanović nekoliko prilika da odu na +2 i tako reše pitanje pobednika pre peteraca, no nisu najbolje realizovali igrača više.

Do velikog trijumfa mogla je i Holandija. Ova selekcija je postigla gol za 13:14, no on nije bio priznat pošto je isteklo vreme.

Potom se pristupilo izvođenju penala i Srbija je bila bolja i na kraju je uspela da slavi, verovatno teže nego što se očekivalo.

Najzaslužniji za pobedu bio je Dušan Mandić koji je postigao šest golova i plus je pogodio u petercima.

"Delfini" naredni meč igraju u ponedeljak od 20.30 protiv Španije koja deklasirala Izrael (28:3).

Četvrta četvrtina: Srbija - Holandija 18:16 (13:13)

Peterci:

5:3 - Ćuk

4:3 - Van der Vejden

4:2 - Jakšić

3:2 - Gbadamasi je promašio, odbranio je Glušac

3:2 - Martinović

2:2 - Te Rile

2:1 - Mandić

1:1 - Ten Bruk

1:0 - Rašović

32' - Peterci će odlučiti pobednika

32' - Kakav gol je postigao Hesels, kao iz topa je opalio i Glušac nije uspeo da zaustavi taj udarac. "Delfini" su imali napad za vođstvo, ali Ćuk je oklevao i izgubio je loptu.

31' - Četvrti gol na utakmici postiže Ten Bruk. Srbija je imala nekoliko prilika da ode na dva razlike, no nije uspela to da uradi. Bravo, Dušane! Još jednom pogađa i to u ključnom trenutku. Ovo je bio njegov šesti gol - 13:12.

29' - Novi dobar napad naše selekcije sa igračem više i siguran je bio Nemanja Vico.

28' - Velika šteta! Te Rile je ostao na našoj polovini i izašao je sam ispred Glušca i uspeo je da ga savlada - 11:11.

27' - Mandić se izvio iz vode i uputio neodbranjiv projektil. "Delfini" vode prvi put još od prve četvrtine - 11:10.

25' - Konačno Srbija pogađa sa igračem više. Lazić je bio na stativi i uspeo je da pogodi za novo izjednačenje - 10:10 i dobar start poslednjeg kvartala.

Treća četvrtina: Srbija - Holandija 9:10

24' - Ni treći put nisu "delfini" realizovali igrača više, pa Holandija ima prednost na ulazak u poslednjih osam minuta.

23' - Dva puta zaredom izabranici Uroša Stevanovića nisu realizovali igrača više i sa minus jedan ulaze u poslednji minut trećeg perioda.

Uroš Stevanović/FOTO: N. Skenderija

21' - Opet vodi Holandija. Ten Rile je iskoristio to što su naši vaterpolisti imali igrača manje. Zakačio je loptu Milan Glušac, ali nedovoljno da zaustavi udarac - 9:10.

19' - "Delfini" su izjednačili rezultat. Sa pet metara je precizan bio kapiten Nikola Jakšić - 9:9.

18' - Srbija je dobro otvorila drugo poluvreme, a i rezervni golman Glušac je odmah po ulasku u bazen upisao prvu odbranu.

Druga četvrtina: Srbija - Holandija 6:8

16' - Neverovatan gol je postigao Hesels. Iznenadio je Filipovića i sa plus dva Holandija ide na pauzu - 6:8.

14' - Čim se zategne odbrana sve je drugačije. Opet su "delfini" strpljivo gradili napad i na kraju ga je golom okončao Strahinja Rašović - 6:7.

13' - Konačno Srbija pogađa u drugoj četvrtini. Mandić je pogodio. Srbija se muči sa igračem više - 5:7.

SIGURAN Dušan Mandić/FOTO: N. Skenderija

11' - Pogađa sa pet metara Van der Vejden. Malo ko je pre početka utakmice mogao da očekuje da će tok meča biti ovakav - 4:7.

9' - Prelep gol je postigao Ten Rile. Lobovao je Filipovića i Holandija odlično počinje drugu četvrtinu - 4:6.

Prva četvrtina: Srbija - Holandija 4:5

8' - Ten Bruk pogađa još jednom, ovoga puta je iz daljine šutirao i uspeo je da savlada Filipovića koji se još uvek nije razbranio. Dušan Mandić je realizovao peterac - 4:5.

7' - Iznenađujući početak utakmice. Na 3/3 je Holandija kad je igrač više u pitanju. Ten Rile drugi put bio precizan - 2:4. Smanjuje Srbija rezultat nakon pogotka Martinovića - 3:4.

6' - Holandija prvi vodi na utakmici. Ten Rile je pogodio iz velike daljine. Radoslav Filipović je zakačio loptu, ali ona je završila iza njegovih leđa - 2:3.

5' - Za sad dobar otpor pruža rival naše reprezentacija. Opet je realizovan igrač više - 2:2.

4' - Izjednačila je Holandija. Iskorišćen je igrač više, a precizan je bio Ten Brok koji nastupa za Tenerife 1:1. Ponovo vode "delfini", odlično su kombinovali i na kraju je Strahinja Rašović bio precizan - 2:1.

2' - "Delfini" nisu realizovali prvog igrača više. Vodi naša selekcija. Dušan Mandić u svom stilu - podigao se iz vode i sjajnom udarcem je zatresao mrežu rivala - 1:0.

1' - Srbija nije iskoristila napad. Pokušali su naši igrači da spuste loptu na centra, ali rival je dobro reagovao. Ni Holanđani nisu realizovali napad, neprecizan je bio Bendžamin Hesels.

Uoči meča:

Nema nikakve dileme da su "delfini" veliki favoriti na ovoj utakmici i sve osim trijumfa bi bilo veliko iznanđenje.

Izabranici Uroša Stevanovića dugo nisu igrali protiv večerašnjeg rivala. Poslednji put su se sastali 2022. godine i tad je Srbija pobedila teže neo što se očekivalo - 12:11.

Vredi pomenuti da Kontinetalno takmičenje u vaterpolu od 2016. godine osvajaju domaćini takmičenja.

Podsetimo, pored Srbije i Holandije u grupi C se nalaze još Španija i Izraela. "Furija" je bila ubedljiva protiv Izraela (28:3).

BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru