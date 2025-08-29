Tenis

UBEDLJIVO DO OSMINE FINALA: Elena Ribakina razbila bivšu šampionku Ju-Es opena

Časlav Vuković

29. 08. 2025. u 18:44

ŠAMPIONKA Ju-Es opena iz 2021. godine, Ema Radukanu eliminisana je ove godine u 3. kolu. Bolja od nje bila je Elena Ribakina koja je trijumfovala sa 6:1, 6:2.

FOTO: Profimedia

Pravu lekciju tenisa održala je Kazahstanka rivalki, što pokazuje podatak da je Britanka osvojila samo tri gema.

Takođe, 10. na VTA listi protivnici nije dozvolila nijednu brejk priliku. Sve ovo dovoljno govori o dominaciji 26-godišnjakinje.

Ribakina je ukupno četiri puta oduzela servis 36. teniserki sveta, to je uradila po dva puta u oba seta.

Kazahstanka će u osmini finala Ju-Es opena igrati protiv pobednice meča Marketa Vondrušova (Češka) - Jasmin Paolini (Italija).

