UBEDLJIVO DO OSMINE FINALA: Elena Ribakina razbila bivšu šampionku Ju-Es opena
ŠAMPIONKA Ju-Es opena iz 2021. godine, Ema Radukanu eliminisana je ove godine u 3. kolu. Bolja od nje bila je Elena Ribakina koja je trijumfovala sa 6:1, 6:2.
Pravu lekciju tenisa održala je Kazahstanka rivalki, što pokazuje podatak da je Britanka osvojila samo tri gema.
Takođe, 10. na VTA listi protivnici nije dozvolila nijednu brejk priliku. Sve ovo dovoljno govori o dominaciji 26-godišnjakinje.
Ribakina je ukupno četiri puta oduzela servis 36. teniserki sveta, to je uradila po dva puta u oba seta.
Kazahstanka će u osmini finala Ju-Es opena igrati protiv pobednice meča Marketa Vondrušova (Češka) - Jasmin Paolini (Italija).
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
KAKAV ŽREB ZA LIGU EVROPE: Crvena zvezda saznala protivnike u Ligi Evrope!
29. 08. 2025. u 13:27
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
SKANDAL! Evrobasket poručio: Nikola Jokić NIJE NAJBOLjI dodavač među evropskim centrima!
Košarkaška reprezentacija Srbije danas za rivala na Evropskom prvenstvu ima Portugal, a pred taj meč se na Evrobasketu desilo nešto neočekivano.
29. 08. 2025. u 19:23
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)