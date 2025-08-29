UBEDLJIVO DO OSMINE FINALA: Elena Ribakina razbila bivšu šampionku Ju-Es opena

ODBOJKAŠI nisu blistali u Ligi naciji, ali čelnicima Milana nisu promakle partije blokera Nemanje Mašulović pa su odlučili da ga angažuju u narednoj sezoni. Iskusni srednjak se sa reprezentacijom priprema za SP od 12. do 28. septembra u Filipinima i trenutno je u Krakovu, gde će sa "orlovima" večeras (20.30) odmeriti snage sa Grbićevom Poljskom. Ipak,to ga nije omelo daza klupski sajt obeća da će doneti energiju i borbeni duh.