PALA ODLUKA! Evo kada Novak Đoković igra prvi meč na Ju-Es openu

Novak Đoković svoj pohod ka novom trofeju na Ju-Es openu kreće protiv Amerikanca Lernera Tijena, a organizatori su objavili i kada će se ovaj meč igrati.

Tanjug/AP

Đoković i Tijen će svoj meč prvog kola odigrati već u nedelju i to u noćnom terminu.

Biće to prvi duel od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno od jedan sat posle ponoći između nedelje i ponedeljka po srpskom vremenu.

Ovo će biti prvi međusobni meč srpskog i američkog tenisera. Tijen ima 19 godina i trenutno je 48. teniser sveta, dok je Novak Đoković 7. na planeti.

Novak je apsolutni favorit, ali će to morati da dokaže na terenu.

