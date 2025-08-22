PALA ODLUKA! Evo kada Novak Đoković igra prvi meč na Ju-Es openu
Novak Đoković svoj pohod ka novom trofeju na Ju-Es openu kreće protiv Amerikanca Lernera Tijena, a organizatori su objavili i kada će se ovaj meč igrati.
Đoković i Tijen će svoj meč prvog kola odigrati već u nedelju i to u noćnom terminu.
Biće to prvi duel od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno od jedan sat posle ponoći između nedelje i ponedeljka po srpskom vremenu.
Ovo će biti prvi međusobni meč srpskog i američkog tenisera. Tijen ima 19 godina i trenutno je 48. teniser sveta, dok je Novak Đoković 7. na planeti.
Novak je apsolutni favorit, ali će to morati da dokaže na terenu.
Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu
Preporučujemo
KRAH NA STARTU! Novak Đoković i Olga Danilović eliminisani sa Ju-Es opena!
19. 08. 2025. u 23:31
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
18. 08. 2025. u 12:13
SENZACIJA NA MASTERSU U SINSINATIJU! Veliko iznenađenje u osmini finala
14. 08. 2025. u 08:15
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!
DRUGO kolo Premijer lige otvoriće londonski između Čelsija i Vest hema koji se sastaju na "Olimpijskom stadionu" od 21.00.
22. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)