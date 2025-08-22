Tenis

PALA ODLUKA! Evo kada Novak Đoković igra prvi meč na Ju-Es openu

Новости онлине

22. 08. 2025. u 08:00

Novak Đoković svoj pohod ka novom trofeju na Ju-Es openu kreće protiv Amerikanca Lernera Tijena, a organizatori su objavili i kada će se ovaj meč igrati.

ПАЛА ОДЛУКА! Ево када Новак Ђоковић игра први меч на Ју-Ес опену

Tanjug/AP

Đoković i Tijen će svoj meč prvog kola odigrati već u nedelju i to u noćnom terminu.

Biće to prvi duel od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno od jedan sat posle ponoći između nedelje i ponedeljka po srpskom vremenu.

Ovo će biti prvi međusobni meč srpskog i američkog tenisera. Tijen ima 19 godina i trenutno je 48. teniser sveta, dok je Novak Đoković 7. na planeti.

Novak je apsolutni favorit, ali će to morati da dokaže na terenu.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku