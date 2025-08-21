SJAJNI HAMAD! Međedović lako pobedio Dijaloa za četvrtfinale turnira u Vinston-Sejlemu
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale turnira u američkom gradu Vinston-Sejlemu, pošto je pobedio Kanađanina Gabrijela Dijaloa rezultatom 6:4, 6:2.
Meč je trajao 84 minuta.
Međedovićev naredni rival biće Francuz Đovani Mpeši Perikard, koji je savladao zemljaka Aleksandra Milera 6:3, 6:2.
Turnir iz serije 250 u Vinston-Sejlemu igra se za nagradni fond od 798.335 dolara.
