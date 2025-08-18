ODLIČAN START MEĐEDOVIĆA! Hamad slavio u prvom kolu ATP Vinston Sejlema
Srpski teniser Hamad Međedović uspešno je preskočio prvu prepreku na turniru u američkom Vinston-Salemu.
Međedović je na startu savladao Francuza Artura Rinderkneša sa 2:0, po setovima 6:3, 7:6(9).
Bio je ovo veoma uzbudljiv meč dvojice teniera koja na ATP listi dele svega dva mesta, a slavio je onaj slabije plasiran, 72. na svetu Međedović, kome je za osvajanje prvog seta bio dovoljan samo jedan brejk, i to prilikom premijernog servis gema rivala.
Prvi je do brejka u nastavku stigao Rinderkneš i poveo sa 4:2, ali je srpski teniser momenatlno uzvratio i izjednačio. O pobedniku drugog seta, ispostaviće se i meča, odlučio je taj-brejk u kojem je naš teniser iskoristio tek petu meč loptu i zasluženo slavio.
Protivnik Hamada Međedovića biće Brtinac Džejkob Firnli.
