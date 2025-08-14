SKINULA SE ANA IVANOVIĆ: Srpkinja uživa u čarima mora, zaboravila Švajnštajgera (FOTO)

NEKADAŠNjA srpska teniserka Ana Ivanović uživa u čarima samačkog života.

FOTO: EPA

Nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera Ivanovićeva je uz medijsku pompu uspela da nastavi sa životom.

Ivanovićeva se skinula u vatreni, crveni bikini, a plažnu kombinaciju je upotpunila belom suknjicom koja ima ružu kao detalj.

- Ovako izgleda moj savršeni trenutak kada sam sama: letnji povetarac, mirno mesto i dobra knjiga - napisala je proslavljena teniserka Ana Ivanović, a objava je izazvala veliku pažnju njenih fanova.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu