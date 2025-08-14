SKINULA SE ANA IVANOVIĆ: Srpkinja uživa u čarima mora, zaboravila Švajnštajgera (FOTO)
NEKADAŠNjA srpska teniserka Ana Ivanović uživa u čarima samačkog života.
Nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera Ivanovićeva je uz medijsku pompu uspela da nastavi sa životom.
Ivanovićeva se skinula u vatreni, crveni bikini, a plažnu kombinaciju je upotpunila belom suknjicom koja ima ružu kao detalj.
- Ovako izgleda moj savršeni trenutak kada sam sama: letnji povetarac, mirno mesto i dobra knjiga - napisala je proslavljena teniserka Ana Ivanović, a objava je izazvala veliku pažnju njenih fanova.
