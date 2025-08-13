ALKARAZ BOLJI OD SRBINA U SINSINATIJU: Karlitos savladao Međedović i tako se plasirao u osminu finala
Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u osminu finala Mastersa u Sinsinatiju, pošto je večeras u trećem kolu poražen od Španca Karlosa Alkaraza 6:4, 6:4.
Meč je trajao jedan sat i 36 minuta. Alkaraz je drugi teniser sveta, dok se Međedović nalazi na 72. mestu ATP liste.
U prvom setu igralo se gem za gem do rezultata 3:3. Alkaraz je sedmom gemu napravio brejk za 4:3, a onda je održavao prednost i prvi set je dobio rezultatom 6:4.
Španski teniser je u drugom setu prvi došao do brejka u petom gemu i poveo je sa 3:2.
Međedović je uzvratio ribrejkom za 3:3, ali je Alkaraz napravio novi brejk i poveo je 4:3.
Španski teniser je potom uspeo da sačuva prednost od dva gema i drugi set je dobio takođe sa 6:4.
Alkaraz će u osmini finala igrati protiv Italijana Luke Nardija.
Masters u Sinsinatiju se igra za nagradni fond od 9.193.540 dolara.
