Tenis

SRPSKI DERBI USRED SINSINATIJA! Hamad Međedović u drugom kolu i to kako...

Танјуг

09. 08. 2025. u 08:14

Uspešno izdanje srpskog tenisera.

СРПСКИ ДЕРБИ УСРЕД СИНСИНАТИЈА! Хамад Међедовић у другом колу и то како...

FOTO: Profimedia

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Sinsinatiju, pošto je večeras pobedio Amerikanca Aleksandra Kovačevića rezultatom 6:2, 6:3.

Meč je trajao 62 minuta.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Njegov naredni rival biće Holanđanin Talon Grikspor, koji je u prvom kolu bio slobodan

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju