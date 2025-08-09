SRPSKI DERBI USRED SINSINATIJA! Hamad Međedović u drugom kolu i to kako...
Uspešno izdanje srpskog tenisera.
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Sinsinatiju, pošto je večeras pobedio Amerikanca Aleksandra Kovačevića rezultatom 6:2, 6:3.
Meč je trajao 62 minuta.
Njegov naredni rival biće Holanđanin Talon Grikspor, koji je u prvom kolu bio slobodan
