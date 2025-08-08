DOMINACIJA AMERIKANCA! Ben Šelton prvim Mastersom u karijeri preskočio Novaka Đokovića
Ben Šelton je osvojio prvi Masters u karijeri pobedivši u finalu Toronta Karena Hačanova sa 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).
Nakon trijumfa u Torontu postao je šesti reket sveta, preskočivši Novaka Đokovića.
Šelton je postao najmlađi Amerikanac na tronu nekog mastersa 1.000 još od Endija Rodika pre dve decenije.
Šelton i Hačanov bi mogli da ukrste rekete i u četvrtfinalu Sinsinatija. Amerikanac u drugom kolu čeka boljeg iz meča Karabelji (Argentina) – Nišikori (Japan), a Rus pobednika susreta Ofner (Austrija) – Roaje (Francuska).
