DOMINACIJA AMERIKANCA! Ben Šelton prvim Mastersom u karijeri preskočio Novaka Đokovića

Ben Šelton je osvojio prvi Masters u karijeri pobedivši u finalu Toronta Karena Hačanova sa 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

FOTO: Tanjug/AP

Nakon trijumfa u Torontu postao je šesti reket sveta, preskočivši Novaka Đokovića.

Šelton je postao najmlađi Amerikanac na tronu nekog mastersa 1.000 još od Endija Rodika pre dve decenije.

Šelton i Hačanov bi mogli da ukrste rekete i u četvrtfinalu Sinsinatija. Amerikanac u drugom kolu čeka boljeg iz meča Karabelji (Argentina) – Nišikori (Japan), a Rus pobednika susreta Ofner (Austrija) – Roaje (Francuska).

Maiden Masters 1000 title secured 🔒 🏆@BenShelton takes out Khachanov 6-7(5) 6-4 7-6(3) to claim the title in Toronto. @NBOtoronto | #NBO25 pic.twitter.com/CNnLs0HfSQ — ATP Tour (@atptour) August 8, 2025