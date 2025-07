TENISKI SVET ZAPANJEN! "Aleksandar Zverev ima mentalni problem"

Aleksandar Zverev pokušava da podigne formu i opravda očekivanja navijača i eksperata koji su mnogo nada polagali u njega, verovalo se da će sa španskim stručnjakom uspeti u toj nameri, ali...

Međutim, uprkos tome što je bilo izvesno da će nekadašnji trener Rafaela Nadala, Toni Nadal, da preuzme brigu o karijeri svetskog broja tri, došlo je do veleobrta.

Iskusni Toni Nadal se predomislio. Odbio je Zvereva za saradnju pod obrazloženjem da ima previše posla u akademiji svog bratanca, kao i obaveza oko organizacije turnira u Majorci gde je direktor.

- On ima mentalni problem. Pogledajmo prošlu godinu i meč sa Karlosom Alkarazom na Rolan Garosu kada je dobio treći set i krenuo četvrti... To je bio momenat kada je saznao kakav je protiv Alkaraza sjajan igrač. U tom momentu je sva pažnja usmerena ka vama, a Zverev u prvom gemu četvrtog seta ima problema sa svojim timom, raspravlja se i za deset minuta je bilo 4:0 ili 4:1 za Karlosa. To se dešava. Ne želim da pričam loše o Zverevu, cenim ga, samo to mora da se promeni. On kada menja, menja sve. Igrao je bolje ranije, pamtim mečeve sa Nadalom i Federerom. Ako hoće da pobeđuje i osvaja grend slem titule, moraće da radi na psihi i svom mentalitetu. Može da pobeđuje, a to je sve mentalna stvar - izjavio je Toni Nadal.

