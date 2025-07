PA, NJEGA SAMO TATA MOŽE DA TRENIRA! Goran Ivanišević začepio usta Cicipasu za sva vremena

Goran Ivanišević više nije trener Stefanosa Cicipasa. Saradnja koja je trajala samo tri nedelje završena je.

FOTO: Tanjug/AP

Hrvatski stručnjak se tako umesto u Torontu, gde se Cicipas priprema za naredni Masters, našao u Umagu, kao gledalac.

"Juče smo se čuli, to se vuče zadnjih desetak dana, nema zle krvi, zahvalili smo jedan drugome, on je odlučio ponovno pokušati s tatom, ja iskreno, najiskrenijie ovo mislim – jedina osoba koja može njega trenirati je njegov tata. S njim je igrao najbolji tenis, najbolje ga zna, to je porodični projekat. To je najbolja odluka, želim mu sve najbolje, predobar je igrač da bude tu gde je. I juče sam mu rekao da se ništa neće promeniti ako on sam neke stvari sebi u glavi ne posloži", rekao je Ivanišević za "HRT".

Foto: Goran Čvorović

Ivanišević je dospeo na metu kritičara jer je tokom Vimbldona javno izgovorio teške reči na račun Cicipasa, a sada je to obrazložio.

"To se napumpalo, nisam ga ja uvredio... Sve sam ja to njemu rekao, nije da sam mu to govorio iza leđa. Sad je ispalo da više ništa ne smeš ni reći. Iskreno sam to rekao, da napravim neki efekat. Takva je to generacija. Nažalost, tako je, svi to vide. Oseća i on to sam, i zna. Ako nisi psihički, fizički, mentalno spreman. Pogotovo mentalno da igraš par sati s najboljima, onda nemaš šanse igrati tenis. On mentalno jednostavno na Vimbldonu nije bio spreman igrati, nadam se da će uspeti da pronađe taj put. Želim mu sve najbolje, znamo koje je on rezultate imao, nije on zaboravio igrati tenis", zaključio je Ivanišević.

