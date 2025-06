JOŠ POBEDA DO GLAVNOG ŽREBA: Laslo Đere na korak do plasmana na turnir u Haleu

LASLO Đere plasirao se u drugo kvalifikacija u Haleu pošto je pobedio Nikoloza Basilašvilija sa 7:5, 6:3.

Profimedia

Prvi je na ovom meču do brejk prilike došao Gruzin i to u trećem gemu, ali nije uspeo da je iskoristi. Potom je 64. na ATP listi u 12. gemu rivalu oduzeo servis i došao do prednosti.

Drugi segment počeo je brejkom 120. tenisera sveta. Ipak, već u narednom je uzvratio Laslo, potom u šestom još jednom napravio brejk. Vođstvo je uspeo da sačuva i trijumfuje posle 73 minuta.

Đere će u drugom kolu kvalifikacija u Haleu igrati protiv Holanđanina Jespera De Jonga.

