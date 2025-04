NE MOŽE BEZ DRAME: Poljska tenierka posle velike borbe do četvrtfinala Madrida

Poljska teniserka Iga Švjontek teškom mukom se plasirala u četvrtfinale Mastersa u Madridu pošto je pobedila rusku teniserku Dajanu Šnajder rezultatom 2:1 po setovima 6:0, 6:7, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP

Druga teniserka sveta je furiozno krenula i prvi set dobila rezultatom 6:0, posle samo 22 minuta igre.

Bilo je to četvrti put u 2025. godini da je uvodni set dobila bez izgubljenog gema i činilo se da je do kraja meča čeka "livada" do pobede.

Ali, Šnajder se oslobodila početnog pritiska i došla do svoje igre, koja ju je i dovela do mesta broj 13. na VTA listi.

FOTO: Tanjug/AP

Pravila je brejkove dva puta, ali u oba slučaja je brzo ispuštala stečenu prednost, pa je drugi set otišao u taj-brejk.

Tamo je Šnajder povela sa 3:0, pa 5:1 i na kraju sa 7:3 izjednačila rezultat u setovima.

Neizvesnost je kulminirala u odlučujućem setu, u kom su obe teniserke propuštale brejk prilike sve dok Švjontek nije u petom gemu oduzela servis protivnici.

Tu prednost je sačuvala do kraja i plasirala se među osam najboljih teniserki u prestonici Španije.

Za polufinale će se Poljakinja boriti protiv pobednice meča koji je u toku između Amerikanke Medison Kiz i Hrvatice Done Vekić.

BONUS VIDEO: DA ČUJE CEO SVET: Ovo su srpski olimpijci pevali na brodu tokom otvaranja Olimpijskih igara