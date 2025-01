"MISLILA SAM DA NIKAD NEĆU OSVOJITI TITULU": Nova šampionka Melburna iskrena posle pobede nad prvom teniserkom sveta

Players who have beaten both the Top 2 players in the world en route to a Grand Slam title (since 2000)



• 🇺🇸 Venus Williams

• 🇺🇸 Jennifer Capriati

• 🇺🇸 Serena Williams

• 🇧🇪 Justine Henin

• 🇷🇺 Maria Sharapova

• 🇷🇺 Svetlana Kuznetsova

• 🇺🇸 Madison Keys pic.twitter.com/iARYpltOj3 — Mario Boccardi (@marioboc17) January 25, 2025