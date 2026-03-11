SVET JE ZAPANJEN! Niko ne može da veruje šta je Rus uradio u Srbiji! (VIDEO)
U najnovije vesti vezane za Rusiju - "uplela" se i Srbija.
Jer, upravo je u Srbiji, tačnije u Zrenjaninu, jedan Rus uradio nešto potpuno nesvakidašnje.
U pomenutom srpskom gradu u toku je Evropsko prvenstvo u rvanju za mlađe seniore, traje od od 9. do 15. marta i to uz učešće preko 450 rvača iz 37 zemalja.
A među njima je i Bozigit Islamgerejev, ruski reprezentativac.
Ima Rusa i u drugim reprezentacijama, prosto - njihova škola rvanja je nadaleko čuvena, pa se tako desilo da je pomenuti Bozigit za rivala imao sunarodnika koji sada rve za Francusku, Rahima Magomadova.
A na tom meču desilo se nešto spektakularno.
Nešto o čemu priča ceo rvački svet.
Bozigit Islamgerejev je, gubivši sa 5:8, sedam sekundi pre kraja shvatio da mora da ide na sve ili ništa. Trebao mu je potez za trijumf, potez koji donosi četiri poena.
I, potpuno neočekivano za sve u zrenjaninskoj dvorani, skočio je na svog suparnika - "upleo" mu se celim telom oko glave, a onda ga za sekund, dva tako nestvarno pobedio, da snimak koji je sada i pred vama - obilazi planetu.
Kako i ne bi, kada je trijumf ostvario - ovako:
Islamgerejev je potom pobedio u polufinalu, tako da je stekao pravo da se za zlato bori protiv Turčina Ahmeta Jagana.
Što se tiče samog takmičenja, podsetimo, selekcija Srbije do 23 godine u slobodnom stilu ima jednog takmičara i to Andriju Ivanovića u kategoriji do 79 kilograma.
U grčko-rimskom stilu boje Srbije brane osmorica rvača: Andrej Velisavljev (63 kg), Dejan Berkec (67 kg), Đorđe Hircl (72 kg), Zalan Pek (77 kg), Antal Vamoš (82 kg), Andrija Mihajlović (87 kg), Uroš Krstin (97 kg) i David Molnar (130 kg).
