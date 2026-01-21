SRPKINJE SE SPREMAJU ZA EP! Ženska rvačka reprezentacija trenira u Nacionalnoj rvačkoj akademiji u Kanjiži

Ženska rvačka reprezentacija Srbije užurbano se sprema za predstojeće Evropsko prvenstvo za mlađe seniorke koje će se u martu održati u Zrenjaninu.

Foto rvački savez Srbije

Posle bazičnih priprema na Kopaoniku, naše rvačice trenutno treniraju u Nacionalnoj rvačkoj akademiji u Kanjiži. Prvi trener ženske srpske selekcije Dalibor Perović radi sa petnaestak takmičarki u čemu mu asistira iranski stručnjak Gadir Zahabi.

- Rvački savez Srbije omogućio nam je zaista vrhunske uslove za rad. Prvo smo mesec dana bili na Kopaoniku, a sada smo u Kanjiži gde ćemo boraviti do kraja januara. Potom nam sledi put u Belorusiju, gde ćemo uz vrhunske sparing parntnerke trenirati deset dana. Onda nam predstoji i učešće na Gran priju, gde ćemo na delu moći da proverimo trenutnu formu“, rekao je Perović.

Boje naše zemlje na Šampionatu Evrope do 23 godine u Zrenjaninu braniće šest reprezentativki:

- Prošle sezone su nam izmakle neke medalje na velikim takmičenjima. Osvojeno je par petih mesta i zato je velika želja svih nas da na ovom Evropskom prvenstvu dođemo bar do jednog odličja. Devojke su dosadašnji tok priprema odradile besprekorno, zaista ulažu veliki trud i napor i verujemo da će se to isplatiti. Sve su zdrave, nema povreda i sa određenom dozom optimizma čekamo sve izazove“, konstatovao je Perović.

Žensko rvanje u Srbiji poslednjih godina doživljava veliku ekspanziju:

- Beležili smo dobre rezultate i to je na pravi način prepoznato od strane Rvačkog saveza Srbije. Moram da naglasim da uživamo veliku podršku i veoma smo zahvalni na tome. Dugoročni cilj je da se izbori norma za učešćena Olimpijskim igrama. Videćmo da li je to realno već 2028. u Los Anđelesu. Naše rvačice učestvovaće na kvalifikacionim turnirima, biće izuzetno teško izboriti plasman jer će konkurencija biti žestoka, ali sportski je nadati se“, zaključio je Perović.

