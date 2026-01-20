Ostali sportovi

NEMOĆ CRVENO-BELIH: Odbojkaši Crvene zvezde nokautirani u prvom meču osmine finala Kupa izazivača

Slobodan Krstović

20. 01. 2026. u 19:32

ODBOJKAŠI Crvene zvezde su u prvom meču osmine finala Kupa izazivača u dvorani „Prof.dr Branislav Pokrajac“ izgubili od Milana – 0:3 (16:25, 23:25, 18:25).

НЕМОЋ ЦРВЕНО-БЕЛИХ: Одбојкаши Црвене звезде нокаутирани у првом мечу осмине финала Купа изазивача

CEV (ilustracija)

Revanš meč je 27.januara u Italiji, a ekipi Nemanje Mašulovića dovoljna su dva seta za plasman u četvrftfinale.

Crveno-beli su i pre meča bili autsjaderi, a večeras su najjači otpor pružili u drugom setu.

Najubojitiji u Zvezdi bili su Omar sa 8, Krstić sa 7 i Kovač sa 6 poena. Mašulović je Milanu doneo 5 poena.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 16

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PORAZ SAMO OPOMINJE: Vaterpolisti Srbije i pored poraza od Crne Gore drže glavu uspravno, evo šta sledi na Evropskom prvenstvu
Ostali sportovi

0 0

PORAZ SAMO OPOMINJE: Vaterpolisti Srbije i pored poraza od Crne Gore drže glavu uspravno, evo šta sledi na Evropskom prvenstvu

ŠOK u „Areni“. Vaterpolisti su prvi put poklekli na Evropskom prvenstvu. „Delfini“ su u meču bez takmičarskog značaja dopustili Crnogorcima da ih neprijatno iznenade (13:15 – 6:5, 4:3, 2:4, 1:3) i opomenu pred polufinale. Srbi će se u petak (17.00 ili 20.30) za ulazak u finale boriti sa boljim iz sutrašnjeg duela Hrvatske i Italije.

20. 01. 2026. u 22:56

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?

SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?