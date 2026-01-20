NEMOĆ CRVENO-BELIH: Odbojkaši Crvene zvezde nokautirani u prvom meču osmine finala Kupa izazivača

ODBOJKAŠI Crvene zvezde su u prvom meču osmine finala Kupa izazivača u dvorani „Prof.dr Branislav Pokrajac“ izgubili od Milana – 0:3 (16:25, 23:25, 18:25).

CEV (ilustracija)

Revanš meč je 27.januara u Italiji, a ekipi Nemanje Mašulovića dovoljna su dva seta za plasman u četvrftfinale.

Crveno-beli su i pre meča bili autsjaderi, a večeras su najjači otpor pružili u drugom setu.

Najubojitiji u Zvezdi bili su Omar sa 8, Krstić sa 7 i Kovač sa 6 poena. Mašulović je Milanu doneo 5 poena.

