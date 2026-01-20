SAMO NAM JE JOŠ OVO TREBALO! Zbog poteza srpskog reprezentativca "orlovima" se smeje ceo svet

Srbija je završila učešće u grupnoj fazi Evropskog prvenstva i pored trijumfa nad Nemačkom, pošto je poražena od Austrije, a zatim nije dočekala pobedu Španije nad nemačkom selekcijom.

Foto: Profimedia

Rasplet u grupi, koja je igrana u Herningu jednom od gradova domaćina, izazvao je burne reakcije, a među njima i objavu golmana Nemačke Andreasa Volfa na društvenim mrežama.

Volf se osvrnuo na način na koji su srpski igrači slavili pobedu nad Nemačkom, posebno na trenutak kada je Nemanja Ilić na nemačkom jeziku uzviknuo „doviđenja“, nakon čega mu je Dejan Milosavljev gestom sugerisao da to ne radi. Nemački golman je upravo taj snimak podelio na Instagramu uz poruku:

"‘Doviđenja‘ u Herningu i zdravo glavna rundo (Austrijo, povlačim sve što sam rekao)"

Nemačka je, uprkos prolasku dalje, dobila izuzetno zahtevnu grupu u narednoj fazi takmičenja, čiji će raspored do kraja biti paklen. Od četvrtka će igrati protiv Danske, Norveške i Francuske, dok će četvrti rival biti selekcija između Portugala i Severne Makedonije. Sve utakmice nemački tim igraće u Herningu.

