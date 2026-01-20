SAMO NAM JE JOŠ OVO TREBALO! Zbog poteza srpskog reprezentativca "orlovima" se smeje ceo svet
Srbija je završila učešće u grupnoj fazi Evropskog prvenstva i pored trijumfa nad Nemačkom, pošto je poražena od Austrije, a zatim nije dočekala pobedu Španije nad nemačkom selekcijom.
Rasplet u grupi, koja je igrana u Herningu jednom od gradova domaćina, izazvao je burne reakcije, a među njima i objavu golmana Nemačke Andreasa Volfa na društvenim mrežama.
Volf se osvrnuo na način na koji su srpski igrači slavili pobedu nad Nemačkom, posebno na trenutak kada je Nemanja Ilić na nemačkom jeziku uzviknuo „doviđenja“, nakon čega mu je Dejan Milosavljev gestom sugerisao da to ne radi. Nemački golman je upravo taj snimak podelio na Instagramu uz poruku:
"‘Doviđenja‘ u Herningu i zdravo glavna rundo (Austrijo, povlačim sve što sam rekao)"
Nemačka je, uprkos prolasku dalje, dobila izuzetno zahtevnu grupu u narednoj fazi takmičenja, čiji će raspored do kraja biti paklen. Od četvrtka će igrati protiv Danske, Norveške i Francuske, dok će četvrti rival biti selekcija između Portugala i Severne Makedonije. Sve utakmice nemački tim igraće u Herningu.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
KATASTROFA! Nakon eliminacije sa Evropskog prvenstva nove loše vesti za Srbiju
20. 01. 2026. u 06:03
KRIZA GRAĐANA, ŠANSA ZA NORVEŽANE: Ranjena zver stiže na sever Evrope
PREDSTOJEĆI duel u Ligi šampiona između Bodo Glima i Mančester sitija na „Aspmira” stadionu donosi zanimljiv okršaj ekipa koje se nalaze u potpuno različitim formama i takmičarskim situacijama.
20. 01. 2026. u 08:24 >> 10:05
FENOMENALNE VESTI IZ AMERIKE! Nikola Jokić je razlog za radost Srbije!
Nikola Jokić je razlog što su najnovije vesti iz NBA lige - sjajne za sve ljubitelje košarke iz Srbije
19. 01. 2026. u 20:49
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)