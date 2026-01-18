CRNA GORA URADILA ONO ŠTO SRBIJA NIJE USPELA: Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu
Najnovije vesti sa šampionata Evrope u vaterpolu tiču se (i) reprezentacije Srbije.
Vaterpolisti Crne Gore savladali su večeras Holandiju rezultatom 15:11 (1:3, 6:6, 3:1, 5:1) u utakmici E gupe i igraće za plasman od petog do osmog mesta na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Crnogorci su do trijumfa stigli posle velikog preokreta, pošto su nadoknadili prednost Holanđana od 10:7.
U poslednjem kolu, u utorak, Crna Gora igra protiv Srbije koja, podsetimo, nije uspela da savlada Holanđane u četiri četvrtine, već je posle prave drame stigla do peteraca, pa tek onda došla do trijumfa (time i ne do celog plena, kada se o maksimalnom broju bodova radi).
UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu
UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.
U ovoj grupi od 20.30 se sastaju Srbija i Mađarska, a prenos uživo možete da pratite na ovom linku.
Tabela grupe E: Mađarska 9 bodova, Španija 9, Srbija 8, Crna Gora 6, Holandija 1 i Francuska 0.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
RUSIJA U NEVERICI: Evo šta se upravo desilo na Australijan openu
18. 01. 2026. u 15:05
OLGA, TI SI ČUDO! Danilovićeva bila na rubu ponora, pa srušila legendarnu Venus Vilijams!
18. 01. 2026. u 12:15
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu.
18. 01. 2026. u 13:25
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)