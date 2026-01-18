Ostali sportovi

CRNA GORA URADILA ONO ŠTO SRBIJA NIJE USPELA: Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu

18. 01. 2026. u 19:41

Najnovije vesti sa šampionata Evrope u vaterpolu tiču se (i) reprezentacije Srbije.

ЦРНА ГОРА УРАДИЛА ОНО ШТО СРБИЈА НИЈЕ УСПЕЛА: Најновије вести са Европског првенства у ватерполу

FOTO: N. Skenderija

Vaterpolisti  Crne Gore savladali su večeras Holandiju rezultatom 15:11 (1:3, 6:6, 3:1, 5:1) u utakmici E gupe i igraće za plasman od petog do osmog mesta na Evropskom prvenstvu u Beogradu.


Crnogorci su do trijumfa stigli posle velikog preokreta, pošto su nadoknadili prednost Holanđana od 10:7.


U poslednjem kolu, u utorak, Crna Gora igra protiv Srbije koja, podsetimo, nije uspela da savlada Holanđane u četiri četvrtine, već je posle prave drame stigla do peteraca, pa tek onda došla do trijumfa (time i ne do celog plena, kada se o maksimalnom broju bodova radi).

U ovoj grupi od 20.30 se sastaju Srbija i Mađarska, a prenos uživo možete da pratite na ovom linku.


Tabela grupe E: Mađarska 9 bodova, Španija 9, Srbija 8, Crna Gora 6, Holandija 1 i Francuska 0.

