UZNEMIRUJUĆE! Strašna povreda reprezentativke Srbije (FOTO)

18. 01. 2026. u 17:54

VATERPOLO prvenstvo Evrope za žene još nije ni počelo, a Srbija je već desetkovana zbog povrede.

Foto: FIBA

Naša selekcija ostala je bez Tijane Lukić, vaterpolistkinja je zadobila tešku povredu tokom pripremne utakmice. 

U duelu Srbije i Rusije igranom u subotu u Futogu protiv ruskog tima Kirišija Lukićeva je morala meč ranije da završi. 

Tijana je zadobila udarac u glavu u žaru borbe, a posledice su užasne: slomljen nos, četiri šava i povrede desne strane lica.

Reprezentativki Srbije odmah je ukazana lekarska pomoć, ali jasno je da neće moći da pomogne saigračicama na prvenstvu koje će od 26. januara do 5. februara biti održano u portugalskom gradu Funšalu.

Srbija je u grupi C sa Italijom, Hrvatskom i Turskom.

