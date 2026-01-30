SPEKTAKL U ARENI: Zvezda (konačno) dobila Dubai i to kako...

KOŠARKAŠI Crvene zvezde dočekali su Dubai u 25. kolu Evrolige. Po prvi put su crveno-beli dobili klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i to rezultatom 95:92

Nisu crveno-beli mogli ni da zamisle bolji početak meča. Tim sa Bliskog istoka nije imao rešenja za spektakularnu igru Zvezde.

Može se reći da je četa Saše Obradovića odigrala najbolju prvu četvrtinu ikada u Evroligi. Ubacili su domaći čak 34 poena, uz 10 asistencija demonstrirali su timsku košarku.

Dominantni su bili i u skoku u uvodnoj deonici. Odnos u ovoj statističkoj kategoriji je bio 9:2 u korist srpskog predstavnika.

Golemac je pokušao sa dva tajm-auta da uspori igru rivala, ali mu to nije pošlo za rukom.

Nezaustavljiv je bio Kodi Miler-Mekintajer ima devet poena, a svi igrači Zvezde koji su se našli na parketu postigli su poene osim Čime Monekea - 34:14.

Imao je tim Saše Obradovića velikih 21 poen prednosti u jednom trenutku četvrtine, a onda je u potpunosti stao.

Tek 10 poena u drugom periodu i samo jedna asistencija crveno-belih u poslednjih 10 minuta igre.

Rival je igrao izuzetno čvrstu odbranu, fokusirao se na petorku koja može da preuzima i to mu je donelo rezultat.

Samo dva pogođena šuta iz igre iz 12 pokušaja, sa druge strane, Dubai je imao devet od 17 iz igre, više skokova, asistencija i ukradenih lopti.

Mfiondu Kabengele i Miler-Mekintajer su nakon 20 minuta igre imali po 13 poena.

U drugom poluvremenu nisu crveno-beli klonuli. Dobili su treći period 24:41.

Iako nije imala protok lopte i timsku igru kao u prvih 10 minuta, domaća ekipa uspela je da ostane u vođstvu najviše zahvaljujući poenima Džordana Nvore i Džerada Batlera.

Igralo se sa dosta kontakata i intenziteta, a Zvezda je održala prednost 68:61.

U četvrtoj deonici Batler je dirigovao, a Nvora i Mekentajer igrali po njegovim taktovima, te je Zvezda uspela da se vrati na dvocifrenu prednost. Opustili su se pri kraju domaći, pogodio je Kabengele uz zvuk sirene sa svoje polovine i na kraju zasluženo je Zvezda slavila 95:92

ZVEZDA - DUBAI / 95:92 (34:14, 10:27, 24:20, 27:31) CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekentajer 16, Batler 16, Davidovac, Kalinić 7, Dobrić 2, Izundu 18, Bolomboj 4, Nvora 22, Odželej 2, Moneke 8, Dos Santos. DUBAI: Dangubić 2, Bejkon 19, Avramović 11, Abas 5, Prepelic 5, Anderson, Musa 5, Kabengele 24, Vrajt 16, Petrušev, Kamenjaš, Kaboklo

40' Opet Nvora pogađa za dva. Kabengele je uz zvuk sirene pogodio sa svoje polovine, na kraju 95:92

39' Bejkon pogađa trojku, a Vrajt dvojku - 93:83.

37' Novi poeni Bejkona, sa penala pod košem Dubaija precizan je bio Nvora, a potom trojku ubacuje Mekentajer - 89:76.

36' Polovičan biva Bejkon sa penala, ali je potom uhvatio loptu, a Moneke ga je faulirao, te je ubacio još dva penala - 84:72

35' Džered Batler pogodio je otvorenu trojku - 85:69.

34' Kabengele siguran sa penala - 79:69. Sjajno je nakon toga Bolomboj poentirao uz prekršaj, uspešno ga je realizovao - 82:69.

33' Veliki problem za Dubai isključen je Andersen. Polovičan Kalinić sa penala Zvezda ponovo na +10 74:64.

32 - Izundu ubacuje 12. poen večeras. Nezaustavljiv je snažni košarkaš crveno - belih. Zaboravljen je zatim bio Musa, srećom po crveno-bele promašio je, ali Kamengele nakon u skoku pravi faul u napadu to je njegova četvrta lična - 73:64.

31' Pogodio je Batler za tri - 71:64.

KRAJ ČETVRTINE

30' Dva penala za Dubai, prvo pogađa Kamenjaš, a ne i drugo - 63:59. Sjajno je Batler asistirao Izunduu - 68:59. Do kraja četvrtine poentirao je i Avramović.

28' Nakon penala Bejkona dva puta snažno zakucava Nvora i vraća crveno belima energiju. Treba istaći sjajnog Kalinića koji je odradio veliki posao pre kucanja - 63:58.

27' Pogađa sada Avramović - 59:57. Nakon toga promašio je dva bacanja Kalinić.

26' Au, šta je sada uradio Nvora, zakucao je snažno preko dvojice čuvara. Pogodio je zatim i dodatno bacanje - 59:52

25' Izundu pogađa, prati ga posle dobre odbrane i Moneke. Pre toga za goste se u strelce upisuju Prepelic za tri, i Vrajt jednom sa penala - 56:50.

23' Nvora pogađa za dva, pre toga i Batler 52:46

22' Nvora pogađa, precizan je bio i u dodatnom bacanju. Vraća istom merom Kbengele, a pogađa potom i Vrajt 47:46.

21' Nije precizan na startu deonice Mekentajer, skače Uzundu i dobija Zvezda novi napad.

KRAJ DRUGE ČETVRTINE 10:27

20' Dvojka Avramovića - 44:41. Za razliku od prve četvrtine u kojoj je Zvezda imala čak 10 asistencija, u ovoj je znatno drugačije, upisana je samo jedna, protok lopte i tempo znatno su usporili, to je na kraju dovelo do toga da Zvezda prokocka veliku prednost koja je u jednom momentu iznosila +21.

19' Dva penala ubacio je Avramović sa linije penala - nije pogodio Moneke na drugoj strani. Nedostaje protok lopte kao u prvoj deonici - 44:37. Dva penala za goste. Bolomboj je napravio faul,a Bejkon pogađa dva puta - 44:39

18' Kada je bilo najpotrebnije zablistao je večeras Kodi Miler Mekentajer to je bio slučaj i sada.

17' Kabengele pogađa trojku iz teške situacije, a potom Moneke pravi faul u napadu, Vrajt pogađa nakon tehničke Zvezdinog košarkaša - 42:33

16' Penali Bejkna, pa Monekea - 42:27.

15' Pogađaju Vrajt i Kabengele, a za Zvezdu Moneke - 40:26.

14' Poene sa linije za bacanja ubacuje i Miler-Mekentajer koji je pogodio dva od tri - 38:22.

13' Serija 8:0 rivala, nakon Kabengelea sa penala je ubacio Moneke dva poena za - 36:22.

12' Kažnjava lošu markaciju Džanan Musa koji pogađa novu trojku - 34:20, odmah reaguje Saša Obradović koji traži minut odmora.

11' Mekinli Rajt pogađa za tri - 34:17

KRAJ PRVE ČETVRTINE 34:14

10' Izundu pogađa za dva, potom Abas za tri - 34:14

9' Batler ubacuje novu trojku, nestvarna igra Zvezde u prvoj deonici. Promašuje Avramović trojku, a potom Dobrić iz kontre pogađa - 30:11. Zakucao je potom Odželej, Dubai u nokautu. Novi tajm-aut Golemca.

8' Bejkon pogađa dva penala - 23:11. Sada Izundu dodaje nove poene sa penala.

7' Prekida seriju domaćina Dangubić, a Jurica Golemac zbog protesta dobio je tehničku grešku. Ne pogađa Izundu dodatno bacanje. Batler pogađa za dva. Sedam asistencija Zvezde za isto toliko minuta najbolje govore kakav kvalitet košarke igra domaći tim.

6' Snajperski precizan Kodi Miler-Mekentajer. Ubacio je novu trojku, treću, prvi put Zvezda na dvocifrenoj prednosti. Potom nakon dobre odbrane Izundu pogađa - 20:7

5' Nove poene za Zvezdu ubacio je Izundu. Sjajan početak crveno-belih večeras - 15:7.

3' Zakucao je Džoel Bolomboj na oduševljenje svih. Kabengele pogađa za Dubai, a na drugoj strani nova trojka Kodija - 13:7.

2' Trojku pogađa i Miler-Mekentajer - 6:3, zatim za dva pogađa Kalinić.

1' počela je utakmica u Beogradskoj areni. Mekinli pogađa prvu trojku na meč, vraća mu Kalinić - 3:3

Ekipa Saše Obradovića upisala je šest pobeda u nizu, od čega su tri u Evroligi i tri u regionalnom takmičenju.

Crveno-beli su sve evroligaške pobede upisali sa ubačenih 100 i više poena.

Velika stvar za domaći tim je i povratak u "Beogradsku arenu" u kojoj je ponovo montiran parket posle završetka Evropskog prvenstva u vaterpolo koje je osvojila Srbija.

Dubai u promenljivoj formi.

U poslednjih 10 utakmica imaju šest pobeda i četiri poraza, sve su im nanele evroligaške ekipe.

Dolazak tima Jurice Golemca u Beograd pokreće niz gostovanja rivala u "Areni". Posle ekipe iz Emirata, u Beograd će doći oba izraelska predstavnika - Hapoel i Makabi u duplom kolu Evrolige.

Važna stvar za crveno-bele je da Obradović svakim danom može da računa na više igrača.

Bolomboj je spreman i biće u sastavu za tim, dok Hasijel Rivero i Tajson Karter treniraju sa timom.

Status Devontea Grejema nije poznat.

Zvezda još uvek bez pobede protiv Dubaija

Tek četiri međusobna duela odigrali su srpski i tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, od čega su tri takmičarska i jedan revijalni na VTB kupu.

Crveno-beli imaju sva tri poraza, pa im je ovo prilika da poprave međusobni skor.

Poslednji duel odigran je u okviru 10. kola , a domaćin je ubedljivo slavio 102:86. Kenan Kamenjaš ubacio je 20 poena, Rajt je dodao 18, Avramović 17, Bejkon 16, a Petrušev 13 poena.

U Zvezdi je najbolji bio Izundu sa 16.



