RADNIČKI NA SPARTAK: Derbijem 11. kola Superlige nastavlja se šampionat Srbije za odbojkaše
SPEKTAKL na otvaranju drugog dele Superlige Srbije za odbojkaše. Lider prvenstva, Spartak večeras (19.00) u Subotici čeka šampiona, Radnički. Deul privlači pažnju i zbog toga što će se Subotičani i Kragujevčani 1. marta sastati u finalu Kupa Srbije. U subotu Crvena zvezda ide u goste VGSK, Vojvodina Mladom radniku, a Partizan Jedinstvu iz Stare Pazove.
PAROVI 11. kola Superlige za odbojkaše, danas : Spartak SU - Radnički (19.00), Niš - Dubočica (17.00). Subota: Jedinstvo SP - Partizan (19.00), VGSK - Crvena zvezda (19.00), Mladi radnik - Vojvodina (18.00), Takovo - Karađorđe (16.00).
TABELA: Spartak 8 pobeda, Radnički 6, C. zvezda 6, Takovo 6, Karađorđe 6, Vojvodina 6, VGSK 5, Partizan 4, Mladi radnik 4, Dubočica 3, Jedinstvo SP 2, Niš 2.
