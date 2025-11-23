DRAMA U LAS VEGASU: Lando bez trijumfa, Ferštapen na pragu jubileja
Vozač Red Bula Maks Ferstapen pobedio je jutros u trci za Veliku nagradu Las Vegasa u šampionatu Formule 1.
Ferstapen je na uličnoj stazi u Las Vegasu došao do šeste pobede ove sezone, a 69. u karijeri.
Osvajač pol pozicije i lider u generalnom plasmanu Lando Noris iz Meklarena završio je trku na drugom mestu, dok je na trećoj poziciji bio vozač Mercedesa Džordž Rasel.
Četvrto mesto u trci zauzeo je Oskar Pjastri iz Meklarena, a bodove su još osvojili Kimi Antoneli (Mercedes), Šarl Lekler (Ferari), Karlos Sainc (Vilijams), Isak Hađar (Rejsing Buls), Niko Hulkenberg (Zauber) i Luis Hamilton (Ferari).
Noris je vodeći u generalnom plasmanu sa 408 bodova, drugi je Pjastri sa 378, a trećem mestu se nalazi Ferstapen sa 366.
Meklaren ima 786 bodova u konkurenciji timova, Mercedes je drugoplasirani sa 423, a Red Bul na trećem mestu ima 391.
Naredna trka, pretposlednja u ovogodišnjem šampionatu Formule 1, voziće se 30. novembra za Veliku nagradu Katara.
