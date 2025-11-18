UKRAJINA OVO NIJE OČEKIVALA: NJena najveća zvezda, Oleksandr Usik, povukla neočekivani potez
Britanski bokser Fabio Vordli postao je novi svetski šampion u teškoj kategoriji u VBO verziji, pošto se Ukrajinac Aleksandar Usik odrekao titule, preneli su britanski mediji.
Usik je obavestio Svetsku boksersku organizaciju a se neće boriti protiv obaveznog izazivača Vordlija.
"VBO je primila zvanično obaveštenje od Usikovog tima. Usik je posle pažljivog razmišljanja odlučio da se odrekne titule. Prihvatamo i poštujemo njegovu odluku da se odrekne titule u teškoj kategoriji. Ovo nije oproštaj, već, kako je objavio njegov tim, pauza sa poštovanjem. Vrata VBO će uvek ostati otvorena za Usika i njegov tim", navodi se u saopštenju pomenute organizacije.
Usik je u septembru 2021. osvojio titulu svetskog šampiona u toj verziji pobedom protiv Entonija Džošue. Ukrajinski bokser je od tada pet puta odbranio titulu.
Usik je i dalje svetski šampion u teškoj kategoriji u verzijama VBA, VBC i IBF.
