PAKAO DO ELITE: Odbojkaši Radničkog u prvom meču 3. runde kvalifikacija za Ligu šampiona dočekuju ACH Volej LJubljana

POSLEDNjA prepreka ka eliti je - najteža. Odbojkaši Radničkog u prvom meču trećeg, odlučujućeg kola za grupnu fazu Lige šampiona sutra (18.00) u Kragujevcu dočekuju ACH Volej iz Ljubljane. Slovenačkog prvaka sa klupe predvodi nekadašnji selektor Srbije Igor Kolaković. Revanš je idućeg četvrta u Ljubljani.

odbojkaški savez Srbije

Puleni Alekse Brđovića, koji su bez problema preskočili Azerail (Azerbejdžan) i Hartberg (Austrija), svesni su da ih sa druge strane mreže očekuje veoma jak rival, redovni učesnik Lige šampiona. ACH Volej je ove sezone vratio legende slovenačke odbojke Tina Urnauta, Tončeka Šterna, Alena Pajenku što dovoljni govori koliko su odlučni u nameri da igraju elitu.

- Moramo da držimo kontrolu igre tokom celog susreta. Pred nama je veoma teška i zahtevna utakmica. O ACH-u ne treba trošiti mnogo reči, predvođeni su sjajnim trenerima, našim bivšim selektorom Igorom Kolakovićem i bivšim trenerom Radničkog Draganom Kobiljskim. U timu imaju četiri do pet reprezentativaca Slovenije. Ako se budemo držali naše taktike i svega što smo pokazali u prethodnim utakmicama, mislim da možemo ostvariti odličan rezultat - ističe Lazar Stašević.

Stašević je pohvalio velikog rivala:

- ACH je veoma kvalitetan tim, sa sjajnim igračima poput Šterna i drugim reprezentativcima Slovenije. Ipak, i mi imamo iskusne igrače i verujemo u našu igru. Blagi su favoriti, ali uz dobru taktičku disciplinu i našu borbenost, mislim da neće biti nikakvih problema.

Pobednik dvomeča izgrače u grupi A Lige šampiona sa Trentinom (Italija), francuskim Turom i Ziratbankom iz Ankare.

Kovač: Navikli na ritam

Davide Kovač, koji je odlučio da pomogne Radničkom u borbi za elitu naglašava da je ekipa spremna za ubitačan ritam:

- Ekipa igra dve utakmice u nedelji, ali to je za nas potpuno normalno. Svaki tim u ovim takmičenjima ima sličan ritam, tako da se jednostavno naviknemo na teren i tempo. Dosta timova igra utakmice svaka tri dana na visokom nivou, i mi smo spremni za to. Verujem da ćemo pokazati jednu veoma lepu i borbenu igru, posebno u situaciji kada nam dolazi ovako kvalitetan protivnik.