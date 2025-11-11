KORAK DO TREĆE RUNDE: Odbojkaši Radničkog sutra u kvalifikacijama za Ligu šampiona moraju da pobede Hartberg

JOŠ jedna pobeda deli odbojkaše Radničkog od treće runde kvalifikacija za grupnu fazu Lige šampiona. Kragujevčani sutra(18.00) u revanš meču drugog kola na svom terenu dočekuju Hartberg. Puleni Alekse Brđovića su u prvom meču slavili sa 3:2 i bilo koja pobeda ih vodi u borbu za elitni rang.Šumadinci u slučaju poraza od 2:3 moraju da osvoje „zlatni set“, koji se igra do 15 poena. Porazi od 3:0 i 3:1 znače oproštaj od borbe za Ligu šampiona.

odbojkaški savez Srbije

- Pre nedelju dana odigrali smo utakmicu u Austriji pred prepunim tribinama i bolje smo upoznali ekipu Hartberga. Sada znamo sve njihove vriline i slabosti, što može dosta da utiče na revanš. Ostvarili smo pozitivan rezultat u Austriji, iako mislim da smo mogli i ubedljivije da pobedimo. Ipak, pobeda od 3:2 nam mnogo znači, jer nam je u našoj dvorani „Jezeri“ dovoljna bilo kakva pobeda. Smatram da smo favoriti u revanšu i verujem da ćemo to dokazati u sredu – ističe srednji bloker Dušan Lopar.

Kragujevčani su u prvom meču mogli da slave i sa 3:1, da nisu prockali treći set.Ipak, i 3:2 im donosi mirnoću, jer sami odlučuju o svojoj sudbni. Ivan Ćirović veruje da će biti maksimalno fokusirani i da će dokazati da su kvalitenija ekipa.

- Mislim da smo bolji od Hartberga na svim pozicijama. Ako ostanemo fokusirani i skoncetrisane na sve elemente igre, siguran sam da ćemo doći do željenog rezultata: pobede i plasmana u narednu rundu – veruje Ćirović.

Sjajni primač se nada će navijači ispuniti tribine dvorane „Jezero“ i da će biti njihov igrač više.

- Pozivam sve Kragujevčane da dođu u sredu, da budu naš vetar u leđa i da nam pruže podršku u borbi za prolazak u treće kolo kvalfikacija za Ligu šampiona. Sa navijačima uvek nadmašimo sebe – nada se Ćirović.

S. K.

U LjUBLjANI u četvrtak odbojkaši ACH Voleja (Igor Kolaković, Dragan Kobiljski) u revanš meču druge runde kvalifikacija za Ligu šampiona dočekuju Dinamo iz Bukurešta, za koji igra naš Petar Premović. U prvom meču slavili su Rumuni sa 3:1,tako da ih dva seta vode u treću rundu.

Pobednik ovog dvomeča sastaće se, 19.i 26.novembra, u trećem krugu sa boljim iz okršaja Radnički – Hartberg.Podsetimo, treća runda je poslednja stepenica ka Ligi šampiona.