GIMNASTIČKO APSOLUTNO PRVENSTVO SRBIJE: GKP Paraćin treće i četvrto mesto (FOTO)
NA APSOLUTNOM prvenstvu Srbije u ritmičkoj gimnastici, održanom u Beogradu proteklog vikenda, GKP Paraćin su predstavljale dve gimnastičarke, Ivana Đorđević u vežbama obručem i loptom i Dušica Žujko u kompletnom programu sa sva četiri rekvkzita.
U jakoj konkurenciji osvojeno je treće mesto u obruču u finalu po rekvizitima i visoko četvrto mesto u višeboju, što je još jedna potvrda kvalitetnog rada paraćinskog kluba koji okuplja veliki broj devojčica.
Đorđevićeva je u finalu bila predstavnik GKP kao nacionalna sutkinja.
- Veliku zahvalnost dugujemo klubu „Ritam“ na nesebičnoj višegodišnjoj podršci našim članicama, kako u prostoru za treniranje, tako i u ljudskim "resursima" – rekla je povodom ovog velikog takmičenja Marija Đorđević, jedan od trenera GKP.
