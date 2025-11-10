Ostali sportovi

GIMNASTIČKO APSOLUTNO PRVENSTVO SRBIJE: GKP Paraćin treće i četvrto mesto (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

10. 11. 2025. u 10:34

NA APSOLUTNOM prvenstvu Srbije u ritmičkoj gimnastici, održanom u Beogradu proteklog vikenda, GKP Paraćin su predstavljale dve gimnastičarke, Ivana Đorđević u vežbama obručem i loptom i Dušica Žujko u kompletnom programu sa sva četiri rekvkzita.

ГИМНАСТИЧКО АПСОЛУТНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ: ГКП Параћин треће и четврто место (ФОТО)

Foto: GK "Paraćin"

U jakoj konkurenciji osvojeno je treće mesto u obruču u finalu po rekvizitima i visoko četvrto mesto u višeboju, što je još jedna potvrda kvalitetnog rada paraćinskog kluba koji okuplja veliki broj devojčica.

Đorđevićeva je u finalu bila predstavnik GKP kao nacionalna sutkinja.

Foto: GK "Paraćin"

- Veliku zahvalnost dugujemo klubu „Ritam“ na nesebičnoj višegodišnjoj podršci našim članicama, kako u prostoru za treniranje, tako i u ljudskim "resursima" – rekla je povodom ovog velikog takmičenja Marija Đorđević, jedan od trenera GKP.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Veljko Popović, srednji bek Partizana, posle tri godine se vratio u rukometnu reprezentaciju Srbije
Ostali sportovi

0 0

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Veljko Popović, srednji bek Partizana, posle tri godine se vratio u rukometnu reprezentaciju Srbije

SNAGA Partizana je u zajedništvu. Timski duh, jedinstvo, drugarstvo motivisali su Veljka Popovića da crno-beli dres nosi već pet godina. Mladi rukometaš se raduje što klub iz godine u godine raste, osvaja trofeja i što uz pomoć saigrača napreduje tako da je zaslužio da mu novi selektor Raul Gonzales pruži novu šansu i u reprezentaciji Srbije. I navikao je da bude strpljiv, da nigde ne žuri, tako da verujem da će se izboriti za svojih pet minuta u najdražem dresu.

10. 11. 2025. u 22:40

Politika
Tenis
Fudbal
PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG

PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG