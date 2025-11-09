NAPAD NA JEDINI REKORD KOJI NIJE OBORIO: Duplantis najavio da ponovo ulazi u istoriju

Atletičar Armand Mondo Duplantis otkrio je svoje želje i ambicije da obori svetski rekord u skoku motkom na Evropskom prvenstvu u atletici u Birmingemu 2026. godine, koje će se održati narednog leta.

FOTO: AP/Tanjug

"Pretpostavljam da još nisam oborio svetski rekord na Evropskom prvenstvu?“ zapitao se u ekskluzivnom video intervjuu za Evropsku atletiku.

"Dakle, to bi trebalo da bude nešto što moram da uradim. Bilo bi sjajno ako bih to mogao da postignem u Birmingemu. Ssamo moram da se fokusiram. Mogu to da ostvarim. Mislim, manje priče, više dela? Na meni je samo da budem u pravoj formi i spreman kada dođe trenutak. Ali, uzbuđen sam zbog Birmingema", rekao Duplantis.

