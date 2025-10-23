PARAĆINKA NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU U POVERLIFTINGU: Marija Jovanović predstavljaće Srbiju u Crnoj Gori

ŠESTOSTRUKA državna rekorderka iz Paraćina Marija Jovanović (26) nastupaće za Srbiju na Međunarodnom otvorenom prvenstvu Crne Gore u poverliftingu koje će se održati 2. novembra na Cetinju.

Foto: Privatna arhiva

Ova sportistkinja iz grada na Crnci već ima zapažene rezultate na domaćoj i balkanskoj sceni, sa dva nastupa na Balkanskom prvenstvu.

Kao svojevremeno najbolja juniorka u benč presu, Marija kaže za „Novosti“ da će ponosno braniti boje Srbije i svog rodnog Paraćina, sa ambicijom da ostvari još jedan vrhunski rezultat i potvrdi svoj status jedne od najuspešnijih sportistkinja u poverliftingu.

Mariju trenira Dušan Jovanović iz Beograda, svetski prvak i trener u jednom od najuspešnijih klubova u Srbiji, “Dušan Silni”, za koji se Marija i takmiči.