Ostali sportovi

PARAĆINKA NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU U POVERLIFTINGU: Marija Jovanović predstavljaće Srbiju u Crnoj Gori

Зорана Рашић
Zorana Rašić

23. 10. 2025. u 14:00

ŠESTOSTRUKA državna rekorderka iz Paraćina Marija Jovanović (26) nastupaće za Srbiju na Međunarodnom otvorenom prvenstvu Crne Gore u poverliftingu koje će se održati 2. novembra na Cetinju.

ПАРАЋИНКА НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ У ПОВЕРЛИФТИНГУ: Марија Јовановић представљаће Србију у Црној Гори

Foto: Privatna arhiva

Ova sportistkinja iz grada na Crnci već ima zapažene rezultate na domaćoj i balkanskoj sceni, sa dva nastupa na Balkanskom prvenstvu.

Kao svojevremeno najbolja juniorka u benč presu, Marija kaže za „Novosti“ da će ponosno braniti boje Srbije i svog rodnog Paraćina, sa ambicijom da ostvari još jedan vrhunski rezultat i potvrdi svoj status jedne od najuspešnijih sportistkinja u poverliftingu.

Mariju trenira Dušan Jovanović iz Beograda, svetski prvak i trener u jednom od najuspešnijih klubova u Srbiji, “Dušan Silni”, za koji se Marija i takmiči.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 4

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM