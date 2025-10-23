PARAĆINKA NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU U POVERLIFTINGU: Marija Jovanović predstavljaće Srbiju u Crnoj Gori
ŠESTOSTRUKA državna rekorderka iz Paraćina Marija Jovanović (26) nastupaće za Srbiju na Međunarodnom otvorenom prvenstvu Crne Gore u poverliftingu koje će se održati 2. novembra na Cetinju.
Ova sportistkinja iz grada na Crnci već ima zapažene rezultate na domaćoj i balkanskoj sceni, sa dva nastupa na Balkanskom prvenstvu.
Kao svojevremeno najbolja juniorka u benč presu, Marija kaže za „Novosti“ da će ponosno braniti boje Srbije i svog rodnog Paraćina, sa ambicijom da ostvari još jedan vrhunski rezultat i potvrdi svoj status jedne od najuspešnijih sportistkinja u poverliftingu.
Mariju trenira Dušan Jovanović iz Beograda, svetski prvak i trener u jednom od najuspešnijih klubova u Srbiji, “Dušan Silni”, za koji se Marija i takmiči.
MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".
23. 10. 2025. u 07:00
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)