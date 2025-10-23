KRAGUJEVAČKI AUTOMOBILISTA PRVAK SRBIJE : U klasi 2 na brdskim trkama ubedljivo najbrži

Kragujevački automobilista Vukašin Pavlović osvojio je titulu prvaka države u klasi 2 na brdskim trkama. Od ukupno devet, u čak šest trka Pavlović je prvi prošao kroz cilj.

Foto : FB V.Pavlović

Pavlović je ove sezone dominirao u klasi 2 do 1400 kubika na brdskim trkama. U generalnom plasmanu je zauzeo visoko četvrto mesto u konkurenciji 91 vozača u Srbiji.

Pavloviću je ovo bila tek druga sezona u automobilizmu. Do sada je vozio za klubove Crvenu zvezdu i Zlatibor, a nada se da će iduće godine na trkama nosi grb Kragujevca. Naredne sezone planira i prelazak u najjaču klasu i izlazak na međunarodnu scenu.