Ostali sportovi

KRAGUJEVAČKI AUTOMOBILISTA PRVAK SRBIJE : U klasi 2 na brdskim trkama ubedljivo najbrži

Vesna Hadžić

23. 10. 2025. u 05:00

Kragujevački automobilista Vukašin Pavlović osvojio je titulu prvaka države u klasi 2 na brdskim trkama. Od ukupno devet, u čak šest trka Pavlović je prvi prošao kroz cilj.

КРАГУЈЕВАЧКИ АУТОМОБИЛИСТА ПРВАК СРБИЈЕ : У класи 2 на брдским тркама убедљиво најбржи

Foto : FB V.Pavlović

Pavlović je ove sezone dominirao u klasi 2 do 1400 kubika na brdskim trkama. U generalnom plasmanu je zauzeo visoko četvrto mesto u konkurenciji 91 vozača u Srbiji.

Pavloviću je ovo bila tek druga sezona u automobilizmu. Do sada je vozio za klubove Crvenu zvezdu i Zlatibor, a nada se da će iduće godine na trkama nosi grb Kragujevca. Naredne sezone planira i prelazak u najjaču klasu i izlazak na međunarodnu scenu.

