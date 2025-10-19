Ostali sportovi

BICIKLISTI PROHUJALI UZ ŠUM BEGEJA: Zrenjanin domaćin Trke kroz Srbiju

Bogoljub Grujić

19. 10. 2025. u 08:06

Grad Zrenjanin ugostio je učesnike  64. međunarodne Trke kroz Srbiju i bio polazna tačka druge etape do Požarevca od 140 kilometara.

Start trke svečano je označio zamenik gradonačelnik Zrenajnina, Saša Santovac, a biciklisti iz trinaest zemalja, Alžira, Indonezije, ,Grčke, Velike Britanije, Rumunije, Mađarske, Italije, Crne Gore, Bosne i Hercegovina,Švajcarske i Srbije, prohujali su uz tihi šum Begeja u pravcu Beograda i krajnje odrednice Požarevca.
 

