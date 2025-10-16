IZAZOVI ME JOŠ PRIVLAČE: Andrija Prlainović se posle 11 godina vratio u srpski klupski vaterpolo i pojačao Radnički

I MAESTRO i mentor. Takav je oduvek bio Andrija Prlainović (38). Jedanod naših najboljih igrača svih vremena se posle 11 godina vratio u srpskiklupski vaterpolo da bi pomogao Radničkom da se uhvati ukoštac sanajjačim evropskim timovima. Magični "delfin" je oduvek voleo izazove ikada su ga krajem prošle godine pozvali iz Kragujevca brzo su pronašlizajednički jezik.

Andrija Prlainović / Foto M. Vukadinović

- Interesantno je. I dalje je mnogo trenera, sudija, delegata, igrača, sportskih radnika prisutno sada, kao i pre. I u ekipi je dosta vaterpolista sa kojima sam što u klubovima, što u reprezentaciji igrao. Samo sada smo svi stariji desetak godina. Prilično je, što se tiče prva četiri kluba, dobra situacija, puno je kod kuće reprezentativaca, bivših, sadašnjih, kao i kandidata za nacionalni tim. Možda je i bolje nego u trenutku kada sam otišao, možda je veći broj kvalitetnih igrača sada - priča za "Novosti" Prlainović.

Andrija je poslednjih pet sezona nosio kapicu francuskog Marselja i polako je počeo da razmišlja o kraju bogate karijere...

- Razmišljao sam o povratku u Herceg Novi, kada su me u decembru prošle godine pozvali iz Radničkog, koji svake godine ima sve veće i veće ambicije. Ponuda je bila dobra, ekipa takođe, može da se napadne najviši plasman u Evropi. I to me je privuklo.

Tada je i odustao od ideje da se vrati u matični klub Jadran.

- Postojala je neka želja sa moje strane, bila je i priča, koja nije bila definisana. Ovo je možda nešto što mi pruža mirniji završetak karijere, jer tamo sam ponikao i bilo bi to nešto više od samog igranja. U Kragujevcu sam samo igrač, skoncetrisan na svoju ulogu, što mi prija više nego nešto više od toga - priznaje Prlainović.

Ne krije da je dolazak u Kragujevac pravi izazov za njega:

- Tako je bilo kroz karijeru, i do kraja će ostati. Verujem da je formirana ekipa koja može da bude konkuretna za F4 Ligu šampiona. Prvo da se plasiramo, a onda i za nešto više.

Dolaskom u Radnički, vratile su mu se uspomene iz Crvene zvezde, s kojom je 2013. osvojio Ligu šampiona. Iz tog trofejnog tima crveno-belih, osim njega i Pijetlovića su i Ranđelović, braća Rašović i Vapenski.

- To je i ovde neka osnova tima. To je zanimljivo, da li je bilo smišljeno ne znam, ali tako se pogodilo da u Radničkom budu šestorica igrača iz šampionske Zvezde - s osmehom primećuje Andrija.

Svestan je i da ne može Radnički preko noći da funkcioniše besprekorno.

- Tek je prošlo 40 dana, prilagođavamo se, bez obzira na to što se poznajemo. Neophodan nam je period adaptacije, čekamo i da se Nikola Jakšić oporavi od povrede. Trebaće nam utakmice, vreme da bude onako kako se očekuje od nas, da budemo ozbiljna, stabilna ekipa.

Andrija se od reprezentacije oprostio pre tri godine, ali i dalje je svim srcem uz "delfine". Uostalom, u Radničkom je okosnica naše najbolje selekcije, koju u januaru iduće godine očekuje EP u Beogradu.

- Kostur u kojem je Srbija je daleko teži od drugog. Osim nas, Španaca i Mađara, tu su i Francuzi, tako da će na svakoj utakmici morati da se igra jednako dobro. Španci i Mađari su finalisti SP, trenutno su ispred nas i pobeđuju nas u poslednje vreme, tako da će biti veliki izazov za sve igrače i stručni štab da se domognu polufinala.

Na opasku da nova pravila baš i ne leže našim igračima, primećuje:

- Mislim da moramo da promenimo pristup igri, da ubrzamo, da se sa mladima radi na drugačiji način nego dosad. Naši mladi igrači su sporiji i slabije tehnički pripremljeni za ovaj današnji vaterpolo, koji se dosta ubrzao, što je normalno, jer se svi ekipni sportovi menjaju. Naš kvalitet, srpsko-crnogorskog koda da tako kažem je bio što smo se mi najbrže prilagođavali premenama, trendovima. Sada, da li ćemo uspeti u ovom periodu, zavisi od mnogo stvari, ali treba ići u nekom drugom pravcu. Meni se ne dopada kada vidim kako izgledaju naši mladi igrači. Mislim da nisu na nivou igrača iz drugih zemalja.

Prlainović ne želi da izdvoji nijednog mladog vaterpolistu:

- Ima nekoliko njih, treba ih odnegovati, raditi sa njima, dati im šansu kada bude trenutak. Treba ih, pre svega, pripremiti za seniorski vaterpolo, kako fizički, tako i taktički, mentalno. To je zadatak onih koji rade u srpskom vaterpolu, kako u klubovima, tako i u Savezu.

Primećuje Andrija da je dobro za mlade igrače što se igra Regionalna lige:

- Ova liga je idealna za njih. Pogotovo ove godine, kada nema preterani broj mečeva. Biće interesantne utakmice sa hercegnovskim Jadranom i sa Primorcem. U našim najboljim klubovima su i igrači koji figuriraju kao kandidati za reprezentaciju, tako da će imati sjajnu priliku da se ove sezone naigraju dobrih utakmica i da napreduju - zaključuje Prlainović.

Prija energija u Kragujevcu

KRAGUJEVAC je sportski grad, koji je raširenih ruku dočekao Prlainovića:

- Ovde mi je odlično, prijatno. Snašla se i moja porodica. Dolazak u srce Šumadije je i prava prilika da što bolje upoznam Srbiju. Prija mi što je daleko manji od Marselja i Budimpešte, gde sam živeo poslednjih šest godina. Čoveku je lakše da se ovde organizuje, bolji je za porodicu, sve je dovoljno blizu, a nije mali grad. Ima neku posebnu energiju, ljudi su prijatni.

Brzo proletele 23 sezone

PRLAINOVIĆU je ovo 23. ligaška sezona, debitovao je 2003. u kapica Jadrana iz Herceg Novog.

- Vaterpola nikad dosta, deca rastu tako da vreme brzo ide, a skupljaju se sezone. Bilo je sadržajno kada je moja karijera u pitanju. Mnogo se stvari izdešavalo, što bi bilo dovoljno i za dve karijere. Uživao sam svake sezone, verovatno će biti još koja - kaže Prlainović.

Šestorka za evropski pehar

RADNIČKI želi da ostvari što bolji rezultat u Ligi šampiona.

- U Ligi šampiona je šest ekipa približnog kvaliteta. Rekao bih da je Ferencvaroš favorit broj jedan, jer su poslednje dve godine prvaci Evrope i nisu mnogo menjali svoj sastav. Posle dolazi povratnik u elitu Pro Reko, čiji igrači imaju iskustvo osvajanja trofeja. Tu su i Olimpijakos, Barseloneta, Marselj, Radnički, a videćemo i kakva je zagrebačka Mladost. To su ekipe koje, po meni, pretenduju na završni turnir - kaže Prlainović.