UBEDLJIVA RIBNICA: Prvo kolo BPŠ Prve lige za odbojkaše
Utakmicama 1. kola ovog vikenda startovala je BPŠ Prva liga za odbojkaše.
Na premijeri nove sezone pred svojim navijačima, odbojkaši kraljevače Ribnice, doskorašnji superligaši, ostvarili su ubedljivu, maksimalnu pobedu protiv ekipe Klek Srbijašume – 3:0 (25:14, 25:20, 25:21), a u narednom kolu očekekuje ih meč protiv Spartaka iz Ljiga.
Rezultati 1. kola:Ribnica-Klek Srbijašume 3:0, Spartak(Lj)-Sloven 3:0, Smederevo Carina-Dunav Volej 0:3, Laki Star-Vranje 3:0, Novi Sad-Partizan(B) 0:3, Novi Pazar-Kosovska Mitrovica 3:1, Užice-Mldenovac (nedelja).
12. 10. 2025. u 07:30
03. 10. 2025. u 19:45
12. 10. 2025. u 08:07
