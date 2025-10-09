BANJA LUKA CENTAR ŠKOLSKOG SPORTA: Evropsko prvenstvo za futsalere u RS

Ministarka porodice, omladine i sporta, Selma Čabrić, predsednik Evropske federacije školskog sporta, Željko Tanasković i predsednik Saveza za školski sport Republike Srpske, Gorica Bilak Moconja, potpisali su u Banjaluci ugovor o licenci za organizaciju Evropskog prvenstva u futsalu, za učenike do 18 godina, koje će se održati u maju 2026.

FOTO: SŠSS

Takmičenje će biti održano u Banjaluci u maju naredne godine a reprezentacije Srbije i Republike Srpske učestvovaće na ovom takmičenju. Čabrićeva je rekla da Republika Srpska u okviru Evropske, odnosno Svetske federacije školskog sporta nastupa kao reprezentacija pod svojom zastavom i grbom, što je veliki uspeh. Statut ISF i ESSF uz države prima kao svoje članice i entitete, pa su tako Republika Srpska i kanadski Kvebek, ranije već učestvovali na svetskim školskim takmičenjima.

- Veliku zahvalnost za to dugujemo gospodinu Tanaskoviću. Dobijanje uloge domaćina ovog sportskog takmičenja za nas predstavlja veliku čast, privilegiju i odgovornost. A mi smo se već pokazali kao sjajni domaćini kada smo organizovali Evropsko prvenstva u odbojci za učenike i učenice do 18 godina, koje je održano u Trebinju 2023. godine - istakla je Čabrićeva.

FOTO: SŠSS

Tanasković je istakao da je Republika Srpska veoma aktivna na međunarodnim školskim takmičenjima, pod okriljem ISF i ESSF.

- Zajedno radimo na tome da što veći broj dece uključimo u razne vidove fizičke aktivnosti. To nam je osnovi cilj, jer smatramo da bavljenjem sportom deca ne samo da savladavaju veštine, već dobijaju i određene vrednosti, koje im pomažu tokom celog života - poručio je Tanasković.

On je istakao i da školski sport gradi most između obrazovanja, sporta i kulture i pruža priliku da deca, pre svega, steknu nove prijatelje.

Predsednik Saveza za školski sport Republike Srpske, Gorica Bilak - Moconja je rekla da Republika Srpska ima kapacitet da uspešno organizuje takmičenje.

FOTO: SC Borik

- Pre dve godine imali smo fenomenalan događaj u Trebinju, ocenjeni smo najvišom ocenom od svih zemalja učesnica - rekla je Moconja.

Prijemu su prisustvovali i generalni sekretar ESSF Stelios Daskalakis i generalni sekretar Beogradske asocijacije za školski sport Slobodan Đurić.

Usledila je i poseta Sportskom centru Borik, kultnoj dvorani na ovim prostorima. Direktor SC Borik Nenad Talić sa svojim saradnicima primio je Tanaskovića, Daskalakisa i Đurića. Usledio je obilazak dvorane i Muzeja sporta, koji je imao postavku namenjenu školskom sportu. Muzej menja postavke sa raznim sportskim temama i zaista je bilo sjajno posetiti ga.