BEZ MEDALJE ALI SA VELIKIM ISKUSTVOM IZ KUALA LUMPURA: Salapura deo prestižnog turnira
Đorđe Salapura, reprezentativac Srbije i karatista Karate kluba Zrenjanin, nastupao je na prestižnom svetskom turniru Karate Serije 1 u Kuala Lumpuru, u kategoriji do -84 kg.
