BEZ MEDALJE ALI SA VELIKIM ISKUSTVOM IZ KUALA LUMPURA: Salapura deo prestižnog turnira

Bogoljub Grujić

10. 10. 2025. u 16:05

Đorđe Salapura, reprezentativac Srbije i karatista Karate kluba Zrenjanin, nastupao je na prestižnom svetskom turniru Karate Serije 1 u Kuala Lumpuru, u kategoriji do -84 kg. 

Foto: Karate klub Zrenjanin

Žreb je Đorđa, već u prvom kolu spojio sa iskusnim karatistom iz Turske, a u veoma izjednačenom meču, nekoliko sporno dosuđenih poena sprečilo ga je da napravi korak dalje ka medalji.
 
-  Bez obzira na sve, nastup na ovako jakim turnirima donosi dragoceno iskustvo i dodatnu motivaciju za napredak, Đorđe je pokazao borbenost, smirenost i tehničku zrelost, osobine koje ga sigurno vode ka velikim rezultatima u budućnosti - istakao je njegov trener Vladimir Ilić, uz napomenu da su karatisti Zrenjanina, ove godine već osvojili tri medalje na turnirima serije Karate 1, što potvrđuje da su na pravom putu i da se  rad prepoznaje i na međunarodnoj sceni.
 
- Pred nama je još YOUTH LEAGUE u Veneciji početkom decembra, gde će nastupiti troje naših takmičara u konkurenciji kadeta i to će biti još jedna prilika da steknemo novo iskustvo i napredujemo - dodao je Vladimir Ilić,  koji je u Kuala Lumpuru stekao zvanje WKF Accredited Coach, čime je dodatno podigao nivo struke kluba iz Zrenjanina.
 

