BORANKE ČEKAJU RIVALKE: Rukometašice iz grada bakra sutra će u Beču saznati ekipu s kojom će se sastati u trećem kolu Evrokupa
RUKOMETAŠICE Bora saznaće sutra na žrebu u Beču s kojom će se ekipom sastati u trećem kolu Evrokupa, koje će se odigrati 8. i 15. novembra.
Boranke su drugoj rundi eliminisale izraelski Makabi, s kojim su se oba puta sastale u svom gradu. U prvom meču su slavile sa 24:21, a u drugom 32:26. Najefikasnija je bila Anja Vujnović, koja je u prvom duelu postigala pet, a u drugom sedam golova.
Drugi naš predstavnik, Železničar iz Inđije je eliminisan.
