BORANKE ČEKAJU RIVALKE: Rukometašice iz grada bakra sutra će u Beču saznati ekipu s kojom će se sastati u trećem kolu Evrokupa

Slobodan Krstović

06. 10. 2025. u 11:47

RUKOMETAŠICE Bora saznaće sutra na žrebu u Beču s kojom će se ekipom sastati u trećem kolu Evrokupa, koje će se odigrati 8. i 15. novembra.

БОРАНКЕ ЧЕКАЈУ РИВАЛКЕ: Рукометашице из града бакра сутра ће у Бечу сазнати екипу с којом ће се састати у трећем колу Еврокупа

FOTO: RSS

Boranke su drugoj rundi eliminisale izraelski Makabi, s kojim su se oba puta sastale u svom gradu. U prvom meču su slavile sa 24:21, a u drugom 32:26. Najefikasnija je bila Anja Vujnović, koja je u prvom duelu postigala pet, a u drugom sedam golova.

Drugi naš predstavnik, Železničar iz Inđije je eliminisan.

RADNIČKI ČEKA JADRAN: Sutra se nastavlje Premijer Regionalna liga za vaterpoliste, a Kragujevčani u sredu igraju sa Novljanima

