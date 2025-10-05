Ostali sportovi

DAME SA ČEHINJAMA, "ORLOVI" U FINSKOJ: Odbojkašice i odbojkaši u Bariju saznali rivale na Evropskim prvenstvima

Slobodan Krstović

05. 10. 2025. u 08:55

NAŠE najbolje odbojkašice i odbojkaši saznali su na žrebu u Bariju rivale na Evropskim prvenstvima, koja će se odigrati iduće godina i na kojima će šampioni izboriti plasman na Olimpijske igre 2028.u Los Anđelesu. Dame će igrati u grupi B u Brnu sa domaćinom Češkom, Austrijom, Ukrajinom, Bugarskom i Grčkom, dok će „orlovi“ odleteti u Tampere gde će se u grupi C sastati sa domaćinom Finskom, Estonijom, Belgijom, Holandijom i Danskom.

FOTO: N. Skenderija

Prve će svoj šampionat odigrati devojke od 21.avgusta do 6.septembra u Turskoj, Češkoj, Azerbejdžanu i Švedskoj. U grupi A (Istanbul) su: Turska, Letonija, Poljska, Nemačka, Slovenija i Mađarska, u grupi C (Baku) su: Azerbejdžan, Portugalija, Holandija, Belgija, Rumunija i Španija a u grupi D (Geteborg) su: Švedska, Crna Gora, Italija, Francuska, Slovačka i Hrvatska. Naše devojke, koje su pre dve godine osvojile srebro pošto su u finalu izgubile od Turskoj, ne bi trebalo da imaju problema u svojoj grupi i da izbore nokaut fazu. Osminafinala i četvrtfinale igraju se u Brnu i Istanbulu, koji je i domaćin polufinala i mečeva za medalju.

Muškarci će se za medalje boriti od 10.do 27.septembra u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji. U grupi A (otvaranje u Napulju, mečevi u Modeni i Torinu) su: Italija, Švedska, Slovenija, Češka, Grčka i Slovačka. U grupi B (Varna) su: Bugarska, Severna Makedonija, Poljska, Ukrajina, Portugalija i Izrael, a u grupi D (Kluž-Napoka) su: Rumunija, Letonija, Francuska, Nemačka, Turska i Švajcarska. „Orlove“ u Tampereu očekuju neugodni dueli sa Finskom, Belgijom i Holandijom, ali je za očekivati da izbore nokaut fazu. Na prošlom EP u četvrtfinalu su izgubili od Poljske Nikole Grbića, koja brani titulu.

Inače, osminafinala i četvrfinale igraju se u Torinu i Varni, a polufinale i mečevi za medalju u Milanu.

PRE početka žreba saopšteno je da finalisti sa poslednjeg EP ne mogu da budu u istoj grupi, tako da su naše odbojkašice „izbegle“ Tursku, a Poljaci Italiju.

