SRBIJA ČEKA RIVALE: Odbojkašice i odbojkaši na žrebu u Bariju saznaju protiv koga igraju na Evropskom prvenstvu
BARI će sutra biti centar evropske odbojke. U Normanskom-švapskom zamku u 20.45 počeće žreb za Evropske prvenstva za dame i muškarce. Svoje rivale saznaće i naše selekcija, koje će pokušati da poprave utisak posle SP, koje su završile u osminifinala.
Prvenstvo kod dama održaće se od 21.avgusta do 6. septembra u Turskoj (Istanbul), Češkoj (Brno), Azerbejdžanu (Baku) i Švedskoj (Geteborg). Osmina i četvrtfinale igra se u Brnu i Istanbulu, koji će ugostiti i četiri najbolje selekcije. Muški šampionat igra se od 10. do 27. septembra u Italiji (Napulj, Modena, Torina, Milano), Bugarskoj (Brno), Rumuniji (Kluć-Napoka) i Finskoj (Tampere).
Šampionati imaju i posebnu draž, jer prvacima donosi i plasman na Olimpijski igre 2028. u Los Anđelesu. U ovom trenutku najveći favorit kod dama je Italija, koja je aktuelni olimpijski i svetski šampion, a kod muškaraca Italija, svetski prvak i Poljska, branilac titule na Starom kontinentu.
Turkinje brane krunu kod devojaka, dok su naše devojke pre dve godine bile srebrne. "Orlovi" su pre dve godine stali u četvrtfinalu.
Na EP za odbojkašice igraće: Turska, Češka, Azerbejdžan, Švedska, Srbija, Holandija, Italija, Poljska, Francuska, Bugarska, Ukrajina, Slovačka, Nemačka, Belgija, Slovenija, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Letonija, Portugalija, Austrija i Rumunija. Kod muškaraca za što bolji plasman boriće se: Italija, Rumunija, Bugarska, Finska, Srbija, Poljska, Slovenija, Francuska, Holandija, Ukrajina, Nemačka. Portugalija, Danska, Belgija, Češka, Estonija, Švajcarska, Grčka, Slovačka, Turska, Letonija, Izrael, Švedska i Severna Makedonija.
Šest naših zlata
NAŠE reprezentacije su bile šest puta prvaci Evrope. Zajedno su pokorili Stari kontinent 2011. i 2019, dame su bile šampionke i 2017, a muškarci 2001. godine.
Žene su osvojile osam medalja (3,3,2), a odbojkaši 12 (3,1,8).
04. 10. 2025. u 07:20
