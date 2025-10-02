BORILAČKE VEŠTINE U PORODIČNOM KRUGU : Karate klub Nokači u Novom Sadu vodi Mirko Grujić sa sinovima Darkom i Dušanom

ZALjUBLjENIK u borilačke sportove, majstor karatea, Novosađanin Mirko Grujić (62), u sredu, 1. oktobra je obeležio je dva jubileja: 50 godina sopstvene posvećenosti i bavljenja tom japanskom veštinom i četvrt veka od osnivanja posebnog, porodičnog karate kluba Nokači.

KK Nokači

To je, u njegovom maniru, proslavljeno na tatamiju, radno, na treningu sa novim polaznicima kluba i, svakako, uz neizbežnu podršku sinova, Darka (29) i Dušana (27), koji su takođe veoma iskusni takmičari i treneri i prvi saradnici u klubu. Sva trojica imaju najveću podršku od majke Aranke, koja je svojevremeno bila rukometašica u novosadskim klubovima i jednako kao svi njeni ukućani, voli sport.

- Jubileji su tu da se obeleže, a mi smo to učinili radno, na treningu uz slatkiše i sokiće- kaže Grujić.- Najmlađi polaznici u našem klubu su dečaci i devojčice od četiri- pet godina, koje upoznajemo sa sportom, a recimo, najstariji član, koji vežba rekreativno je Radivoje Jurić, koji ima 65 godina.

KK Nokači

Trening prve ekipe

Mirko Grujić je profesor fizičkog vaspitanja i sporta, instruktor borilačkih veština, diplomirao je upravo borilačke veštine. Nosilac je crnog pojasa u karateu osmi dan, a u džudou, aikidu i džijudžicuu ima crni pojas četvrti dan. - Karate sam počeo da treniram 1. oktobra 1975. godine u Vojvodini kod trenera Ištvana Šiptera, uz našeg legendarnog majstora, Dušana Dačića, koji je još kao mlad takmičar vodio treninge a treneri su nam bili Ilija i Vladimir Jorga.Posle 12 godina prešao sam u karate klub Futog a zatim u Partizan kod trenera Dušana Salatića i posle smo formirali klub Soko, da bih početkom novog milenijuma osnovao klub Nokači. Za svo to vreme, kroz naš klub je prošlo više od 2.000 polaznika. Evo, još trajemo, veoma uspešno, primamo čestitke, a mnogi od bivših članove svrate da vide šta se dešava, kako nam ide, da se podstete na mlade, sportske dane.

KK Nokači Rad sa mališanima

Uz Mirka su sinovi, Darko i Dušan, majstori karatea, crni pojas četvrti dan i majstori džijudžicua i aikida, treći dan.

- Obojica su uz mene u sali na treninizima od malih nogu, i imaju bogato iskustvo kako na takmičarskom, tako i na trenerskom planu. Cilj nas u klubu je da kod dece razvijemo ljubav prema sportu, da im otvorimo vrata i ukažemo na mogućnosti a na njima je da uz podršku roditelja, biraju sportsku disciplinu kojom bi da se bave. U karateu razvijaju samopouzdanje, sigurnost, veru u sebe, druže se...a kod njih razvijamo upravo drugačiji način života, sportsku disciplinu, odnos prema treningu, klubu, trenerima, drugarima, sportsko ponašanje, uzajamno poštovanje i sve vrednosti koje se pomalo zaboravljaju.

Pored redovnog karatea, sportsko školskog, u Nokačiju je zastupljen tradicionalni i drevni karate, koji se, kako ističu, u Srbiji jedino radi i vežba u Novom Sadu.

- U drevnom karateu su zastupljeni i džudo i više borilačkih veština koje su se kroz vekove razvijale jednako kao i u tradicionalnom, kojim se čuvaju izvori i samo počeci borilačke veštine. Na tom polju imamo pripreme i programe za svaki uzrast. Vežbamo u sportskoj sali Osnovne škole „Branko Radičević“ i sali borilačkih sportova na „Spens-u“. S početkom školske godine smo krenuli i sa treninzima i polako nam pristižu novi članovi za koje uvek ima mesta i uvek ima prostora za trening i bavljenje fizičkom aktivnošću.

Karate Klub Nokači ima takmičarsku ekipu od 100 takmičara koji se nadmeću u svim disciplinama i imaju zapažene rezultate. Pored borilačkih veština, karate, džijudžicu, džudo, aikido i kendžutsu, u klubu Nokači su zastupljeni školica sporta, pilates, fitnes, korektivne vežbe kao i personalni treninzi.

KK Nokači Iskusni takmičari

ODRASTANjE

- Za mene je karate, praktično, način života, jer sam od malih nogu u sportu- kaže Dušan Grujić.- Zato našim polaznicima dajemo mogućnost da sve vide i probaju, i da u sportu razvijaju duh i telo, da kontrolišu snagu i da odrastaju u zdravom, sportskom okruženju sa vršnjacima.

PENZIJA

- Za sportiste, posebno one koji se bave karateom, nema penzije. Bar ja ne razmišljam o tome niti planiram šta ću da radim kada odem upenziju. Možda se vratim u takičarski sistem veterana i ponovo stanem na tatami da se takmičim u katama- kaže Mirko Grujić.

PRAVILA

- Svim našim polaznicima sugerišemo da se u karateu nikada ne napada prvi i ako te neko napadne, izbegni to, probaj da izbegneš fizički kontakt, eventualno da napadača odgurneš i eskiviraš i pokažeš mu da mu napad nije uspeo. Koristimo sportske reči, kao što su volim, želim, hoću...i razvijamo iskrenost, ljubaznost, neposrednost, sigurnost i naše polaznike podučavamo pozitivnim stvarima. Kod nas su, recimo, reči poput videću, ne znam, javiću se… nepoželjne- kaže Mirko Grujić.



