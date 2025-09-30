RUSI SLAVE: Rusija dobila sjajnu vest iz Srbije

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.

Od 23. septembra do 29. septembra 2025. Srbija i grad Loznica su bili izvanredni domaćini takmičarima u šah-boku iz 25 zemlja sveta koji su se borili za naslove šampiona planete. A ono je okončano jednim masovnim pevanjem ruske himne, i velikim ruskim slavljem (spremili smo vam u nastavku i snimak koji danas masovno dele ruski mediji).

Evo i kako se do toga došlo:

Najelitnije izdanje hibridnog sporta koji čini fuzija dva tradicionalna i viševekovna sporta, šaha i boksa, "prodefilovalo" je našom zemljom u organizaciji Bokserskog i Šahovskog saveza Srbije. U hali “Lagator” i uživo na TV Arena fajt kanalu predstavili su se majstori šah boksa iz: Argentine, Azerbejdžana, Belorusije, Kanade, Česke, Gambije, Nemačke, Estonije, Francuske, Gruzije, Čilea, Indije, Italije, Letonije, Litvanije, Rusije, Švajcarske, Tahitija, Turske, Amerike i Uzbekistana.

Šahbokseri su podeljeni u težinske kategorije. Na Svetskom prvenstvu u šah-boksu u Loznici primenjivale su se sledeće: juniori - do 54kg, 59kg, 67kg, 72kg, 78kg, 84kg, muškarci (klasik): do 57kg, 61kg, 65kg, 69kg, 79 kg, žene (lajt): do 50 kg, 60 kg, 70 kg, juniori (lajt) do 60kg, 70kg i 80kg, muškarci (lajt) do 60kg, 70kg, 80kg, 90kg i +90kg i master klasik do 61kg, 69kg, 74kg, 79kg i do 92kg.

I, na kraju, za najbolju selekciju ovog šampionata proglašena je ekipa Rusije, na drugom mestu su Amerikanci, treći Francuzi. Ovakav epilog ine čudi, jer...

Kako danas javljaju brojni ruski mediji, "ruski sportisti su osvojili 29 medalja, uključujući 15 zlatnih", i posebno ističu sledeće:

"Na kraju prvenstva, Rusi su kući poneli više medalja i prvih mesta nego svi ostali timovi zajedno, a ženski tim je pobedio u svakoj kategoriji".

A kada se tako okonča šampionat planete, onda i ne čudi veliko rusko slavlje.

U "Lagatoru" je ono obavljeno na svečanoj ceremoniji, na kojoj je svaka od tri reprezentacije koja se našla na pobedničkom postolju - slušala (i pevala) svoju himnu.

Rusi su svoju - pevali ovako, dočekavši i da mogu da nastupaju pod imenom i znamnjenima sopstvene države, a ne kao "neutralni sportisti", a dočekavši i da svetu pokažu koliko su dominantni i u (n)ovoj sportskoj disciplini:

Poslednjeg dana takmičenja na Prvenstvu sveta u šah-boksu koje je održano u hali “Lagator” u Loznici Srbija je dobila još jednog šampiona.

Nakon Horvata Gabora koji se dan pre u kategoriji do 57kg pobedom u finalu nad Amerikancem Edvardom Grinom upisao se u istoriju ovog mladog hibridnog sporta, zlatnu medalju našoj zemlji iskovao je i Miljan Savić u kategoriji do 79 kg.

Miljan Savić, svetski prvak u šah-boksu / FOTO: BSS

U polufinalu Miljan je tehničkim nokautom u prvoj rundi bokserskog dela polufinala savladao FIDE majstora Estonca Kirila Čuvakina i obezbedio finale u kome se za novo zlato Srbiji borio protiv Čeha Davida Hampla. Finale je proteklo u znaku našeg asa Miljana koji je novim tehničkim nokautom, ovaj put u trećoj rundi stigao do pobede i ujedno zlatne medalje. Savić je i proglašen za jednog od pet najotkrovenja godine u šah-boksu u svetu.

Slavlje Miljana Savića posle svetske titule u šah-boksu / FOTO: BSS

Kako se odvija duel u šah-boksu?

Maksimalna dužina meča u šah-boksu je 11 rundi, šest šahovskih i pet bokserskih u ringu. Kreće se partijom šaha i svaka šahovska partija traje 4 minuta, posle čega ide bokserka runda od 3 minuta. Ovo se ponavlja 11 rundi ili dok neko ne matira, ne ponestane vremena na šahovskom satu, ne bude nokautiran ili ne baci peškir.

