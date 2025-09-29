ŠTEFANEKU NOVI MANDAT: Održana redovna Izborna skupština Sportskog saveza Srbije

NA REDOVNOJ Izbornoj sednici Skupštine Sportskog saveza Srbije, jednoglasnom podrškom delegata, potvrđen je reizbor Davora Štefaneka za predsednika Sportskog saveza Srbije. Time je ukazano veliko poverenje sportskom lideru, čiji je rad u prethodnom mandatu doneo značajne rezultate u unapređenju sportskog sistema i podršci sportistima širom zemlje.

Sportski savez Srbije

Pod njegovim rukovodstvom, Sportski savez Srbije nastavio je da razvija programe koji jačaju masovni sport, promovišu zdrav stil života i pružaju podršku vrhunskim sportistima, trenerima i sportskim radnicima. Reizbor Štefaneka potvrđuje kontinuitet u radu i jasnu viziju za dalji razvoj sporta u Srbiji.

Važan segment aktivnosti Saveza jeste i organizacija manifestacija od nacionalnog značaja. Ovogodišnji 14. Sajam sporta, održan na Adi Ciganliji, završen je izuzetno uspešno, uz učešće velikog broja sportskih saveza, klubova i sportista. Sajam je ponovo potvrdio svoju ulogu događaja koji inspiriše najmlađe da zavole sport i pronađu svoj put ka zdravom i aktivnom životu.

Sportski savez Srbije nastaviće sa sprovođenjem programa i aktivnosti u skladu sa strategijom razvoja sporta, sa jasnim ciljem, da sport ostane stub zdravog društva i nacionalnog ponosa.