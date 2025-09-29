Ostali sportovi

ŠTEFANEKU NOVI MANDAT: Održana redovna Izborna skupština Sportskog saveza Srbije

Nedeljko Iljukić

29. 09. 2025. u 14:52

NA REDOVNOJ Izbornoj sednici Skupštine Sportskog saveza Srbije, jednoglasnom podrškom delegata, potvrđen je reizbor Davora Štefaneka za predsednika Sportskog saveza Srbije. Time je ukazano veliko poverenje sportskom lideru, čiji je rad u prethodnom mandatu doneo značajne rezultate u unapređenju sportskog sistema i podršci sportistima širom zemlje.

Sportski savez Srbije

Pod njegovim rukovodstvom, Sportski savez Srbije nastavio je da razvija programe koji jačaju masovni sport, promovišu zdrav stil života i pružaju podršku vrhunskim sportistima, trenerima i sportskim radnicima. Reizbor Štefaneka potvrđuje kontinuitet u radu i jasnu viziju za dalji razvoj sporta u Srbiji.

Važan segment aktivnosti Saveza jeste i organizacija manifestacija od nacionalnog značaja. Ovogodišnji 14. Sajam sporta, održan na Adi Ciganliji, završen je izuzetno uspešno, uz učešće velikog broja sportskih saveza, klubova i sportista. Sajam je ponovo potvrdio svoju ulogu događaja koji inspiriše najmlađe da zavole sport i pronađu svoj put ka zdravom i aktivnom životu.

Sportski savez Srbije nastaviće sa sprovođenjem programa i aktivnosti u skladu sa strategijom razvoja sporta, sa jasnim ciljem, da sport ostane stub zdravog društva i nacionalnog ponosa.

