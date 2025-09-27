Ostali sportovi

SRBIJA IMA SVETSKOG ŠAMPIONA! Novi sport, ali naš čovek u njemu vlada - on je svetski prvak u šah-boksu!

27. 09. 2025. u 17:32

Hibridni sport koji kombinuje dve tradicionalne discipline, šah i boks, stigao na velika vrata u Srbiju. Svetski šampionat u šah-boksu, sportu koji se munjevito širi planetom počeo je u Loznici u legendarnoj hali “Lagator” i traje do 29. septembra 2025. godine, uz učešće 25 država - među njima i Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država. A danas je Srbija dobila - svetskog šampiona!

СРБИЈА ИМА СВЕТСКОГ ШАМПИОНА! Нови спорт, али наш човек у њему влада - он је светски првак у шах-боксу!

Foto: BSS Aleksandar Stojanović

Reprezentativac naše zemlje Horvat Gabor u kategoriji do 57kg pobedom u finalu Prvenstva sveta u šah-boksu koje se održava u lozničkoj hali “Lagator” nad Amerikancem Edvardom Grinom upisao se u istoriju ovog mladog hibridnog sporta.

Svetsko prvenstvo u šah-boksu koje se održava u sportskoj hali “Lagator” u Loznici ulazi u finalnu fazu takmičenja. Od 23. septembra takmičari iz 25 zemlja sveta predstavili su se u ovom veoma izazovnom adrenalinskom sportu i gradili put ka finalu kako bi se u svoju domovinu vratili okićeni jednom od medalja. 

Horvat Gabor, svetski šampion u šah-boksu za 2025. godinu / FOTO: BSS

Hirbridni sport koji čini fuzija dva tradicionalna i viševekovna sporta, šaha i boks stigao je u Srbiji u svom najelitnijem izdanju, kroz Svetski šampionat. U organizaciji Bokserskog i Šahovskog saveza Srbije, u hali “Lagator” i uživo na TV Arena Fight kanalu predstavili su nam se majstori šah boksa iz 25 zemalja: Argentina, Azerbejdžan, Belorusija, Kanada,  Česka, Gambija, Nemačka, Estonija, Francuska, Gruzija, Čile, Indija, Italija, Letonija, Litvanija, Rusija, Švajcarska, Tahiti, Turska, Amerika i Uzbekistan.

Srbiju na ovom šampionatu pored Gabora predstavlja i Miljan Savić koji će se polufinalu  za medalju i novo finale Srbiji boriti sa Estoncem Kirilom Čuvakinim.  

Šahbokseri su podeljeni u težinske kategorije. Na Svetskom prvenstvu u šah-boksu u Loznici primenjuju se sledeće: juniori - do 54kg, 59kg, 67kg, 72kg, 78kg, 84kg, muškarci (klasik): do 57kg, 61kg, 65kg, 69kg, 79 kg, žene (lajt): do 50 kg, 60 kg, 70 kg, juniori (lajt) do 60kg, 70kg i 80kg, muškarci (lajt) do 60kg, 70kg, 80kg, 90kg i +90kg i master klasik do 61kg, 69kg, 74kg, 79kg i do 92kg.

Maksimalna dužina meča je 11 rundi, šest šahovskih i pet bokserskih u ringu. Kreće se partijom šaha i svaka šahovska partija traje 4 minuta, posle čega ide bokserka runda od 3 minuta. Kraj meča je kada suparnik bude matiran ili mu padne zastavica ili posle poraza u ringu. Prva runda je šah, igra se za sklopivim stolom postavljenim u centru ringa. Takmičari nose slušalice, puštajući muziku visokim decibelima, tako da ne mogu da čuju šahovskog komentatora kako objašnjava igru, niti da čuju bilo koga u publici kako viče poteze. Nakon četiri minuta šahovske igre, zvono zvoni, tabla se spušta, slušalice se skidaju i takmičari počinju sa pratijom boksa. Zatim se šahovske figure vraćaju na sto i igra se nastavlja. Ovo se ponavlja 11 rundi ili dok neko ne matira, ne ponestane vremena na šahovskom satu, ne bude nokautiran ili ne baci peškir.

Foto: Foto: BSS Aleksandar Stojanović

Svetsko prvenstvo možete pratiti svaki dan u hali “Lagator” i uživo na TV "Arena fajt" kanalu. 

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

